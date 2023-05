– Főként a kutyák és a macskák ürüléke miatt lehetnek fertőzöttek a homokozók – hasfájás, hányinger, fejfájás, bőrkiütés lehet a következménye, de a tünetek közt a köhögés és láz is előfordulhat. Ugyanakkor oda kell figyelni a galambokra is, melyeknek ürüléke papagájkórt terjeszt, tolluk pedig erősen allergizáló lehet – írja a bama.hu.

– Kellő odafigyeléssel azonban sokat tehetünk az otthoni homokozó biztonságáért –hangsúlyozzák.

Ha például sok bogarat találunk benne, akkor nem érdemes semmilyen tisztítási módszerrel próbálkozni, hanem célszerű a homokot újra cserélni, így garantálható ugyanis a gyerekek teljes biztonsága. Ha pedig a játék befejeződött, mindig le kell fedni valamivel – például ponyvával –, így az udvarba betévedő macskák biztos, hogy távol tarthatók. A füvet, gallyakat is mindig távolítsuk el, a tisztaság megőrzése érdekében. Mindezeken túl nagyon fontos az is, hogy a gyerekeknek magyarázzuk el: a homokozóban enni nem szabad. Egyrészt mert így könnyen kerülhet homok a szájukba, másrészt pedig a morzsák vonzzák a bogarakat.

Ha valaki most, a tavasz beköszöntével tervezi a homokozó kialakítását, az előkészületekre is fordítson kiemelt figyelmet. A kiszemelt területet legalább két nappal használat előtt célszerű alaposan bepermetezni rovarirtóval. Két nap elteltével meleg vízzel és mosogatószerrel alaposan tisztítsuk meg a területet, hogy az irtószernek nyoma se maradjon. Száradás után már kész is az alap a biztonságos homokozáshoz. A kibéleléshez ajánlott erre a célra kialakított szövetet használni, ami megakadályozza, hogy a rovarok alulról, vagy oldalról bejussanak. Sokan mindemellett fahéj használatát is javasolják: keveset szórjunk bele a homokba és keverjük össze vele! A legtöbb rovar ugyanis nem szereti a fahéjat, ezért ez is segít őket távol tartani.