A program keretében két dalt is előadtak: az egyik egy felnőtteknek szóló Republic szám volt, a másik pedig a gyerekek egyik nagy kedvence, a Ram-sam-sam című dal volt. Az előadás után a Hangszerelem Zenestúdió oktatója, Schmidt Péter növendékeivel egy mini koncert keretében szórakoztatta a nagyérdeműt. – Az udvaron különböző ügyességi és kézműves tevékenységeken vehettek részt a gyerekek, ahol, ha teljesítettek egy feladatot, játékot pecséteket gyűjthettek be. Ezen kívül csillámtetoválással is kedveskedtünk a gyerekeknek, ami teljesen díjmentesen üzemelt a délután folyamán.

A színes programok mellett az intézményvezető kiemelte az Eszterlánc Alapítvány támogatásaiból befolyt összegből többek közt két udvari játékot is sikerült beszerezniük. – Végtelenül hálásak vagyunk az eddigi támogatásokért, felajánlásokért. Az ősz óta összegyűlt alapítványi bevételekből vásároltunk a gyerekeknek két udvari játékot egy-egy mászóalagutat, „hernyót”, amit a múlt héten vehettek birtokba kis bölcsiseink. Két árnyékoló állapotának a felmérése is megtörtént, amiből egyet az alapítványunk, egyet a fenntartónk tud finanszírozni. Bízom benne, hogy mire beköszönt az igazi kánikula, addigra a két hátsó csoport árnyékolójának a cseréje is megtörténik.