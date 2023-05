A napokban egy férfi háborgott azon, hogy tíz percet kellett várnia a parkolóautomatára, mert az nem működött. Ilyesmi persze mindenhol előfordul. Persze lehet használni a különböző applikációkat, vagy telefonon beállítani a parkolást, de arra még plusz kényelmi díjat számolnak fel, tehát az még drágább lesz, ráadásul az sem mindig működik. Az idősebb generáció nagy része pedig egész egyszerűen nem is tudja használni ezeket a parkolási módokat.

– Pár napja kétszer kellett kijönnöm az autóhoz meghosszabbítani a parkolójegyem, és ennek ellenére is megbüntettek. Egy napi parkolásért annyit kell fizetni a belvárosban, mint a havi bérletárának harmada, arról nem is beszélve, hogy a büntetés egy kisebb vagyon volt. Szekszárd ugyan vármegyeszékhely, mégis kevesebben laknak, mint Baján, ahol ingyenes a parkolás.

Ez azért elgondolkodtató – mesélte az egyik parkolójegyre váró férfi. Igaz, ott van a másik oldal is, hogy sokkal környezettudatosabbak is lehetnénk, és többet kellene kerékpároznunk, sétálnunk, de a biciklivel való közlekedés egyelőre nem életbiztosítás a városban és most még a környékén sem. Persze a busz is megoldás lehet. Összességében a közlekedés feltételeinek és nekünk, közlekedőknek is van még hova fejlődnünk.