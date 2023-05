– A szekszárdi klub immár ötödik alkalommal szervezte Kölesden a régiós családi napot, amit korábban évekig Szedresen tartottunk meg. Idén külföldről is: Erdélyből és Szerbiából, de a régiós városokból: Kaposvárról, Bajáról, Kozármislenyből, Pécsről és még Jászberényből is érkeztek vendégek - tudtuk meg Scherdán Jánostól, a szekszárdi klub elnökétől.

Fotó: Mártonfai Dénes

A felnőtteket halászléfőző versenyre invitálták, melyet mindenki 4 kilogramm halból készített. A gyerekeket palacsintával és különböző programokkal - aszfaltrajzok készítése, darts, lovaskocsikázás, kézműves foglalkozás: gyöngyfűzés, tojásfestés - várták.

– A felnőtteknek ezen felül Módos Ernő tartott egy sommelier-bemutatót, aminek keretében a helyi pincészetek borait, tehát kifejezetten kölesdi borokat, pálinkákat is kóstolhatnak majd. A kismegyeháza udvarán megnyitották a borkutat is, amiből igen látványosan vörös és fehér bor is folyik - ezeket a finom nedűket Kovács Józsefnek köszönhetjük. Ebédre emellé dukál egy finom sültes tál is, és délután természetesen kulturális programok is várják a résztvevőket. Többek közt a zombai néptáncosok együttese is fellép majd. Jelenleg körülbelül százötvenen vagyunk segítőkkel együtt.

A helyi borászok - Kovács József, Nagy Tibor és Térmeg János borait kóstolhatták meg a nap folyamán.