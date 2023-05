A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola tagintézmény-vezetője azt mondta, ők is szakmai munka megismertetésére helyezték a hangsúlyt a hét során – ahogy az a többi országban is zajlott –, de a város és a térség nevezetességeinek bemutatásával is igyekeztek rávilágítani a magyar kultúra értékeire, sokszínűségére.