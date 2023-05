A nagy és jeles múltra visszatekintő esemény Fehérvári Tamás számára kiváltképp kedves: ezt személyes hangvételű gondolataiban is megerősítette Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke, aki kedden délelőtt a teol.hu podcast vendége volt.

A vele készített stúdió beszélgetésben arról is szó esett, hogy elnöksége időszakában miként változott a vármegye szerepe, milyen eredményeket mutathat fel szűkebb pátriánk és a jelenlegi, jövőbeni célkitűzések miként kapcsolódhatnak a Vár a megye rendezvényhez, avagy éppen a helyszínhez, Simontornyához? Arra is kitért néhány mondat erejéig, hogy általánosságban véve mi a célja, üzenete ennek a nagyszabású seregszemlének.

A közgyűlés elnöke ízelítőt is adott a Tolna Vármegyei Értékek Napja kínálatából, a színes és látványos programokból, melyek egyaránt szólnak a gyermeknek és a felnőtteknek. Azt is elmondta, hogy ez a vidám hangulatú esemény valóban lehetőséget ad a települések értékeinek felvonultatására, de emellett másra is: például baráti szálak szövésére. De akár arra is, hogy a mobiltelefonba merülés helyett időnként érdemes egymással szót váltanunk...

Fehérvári Tamás végezetül a teol.hu podcast adta lehetőséggel élve barátsággal invitálta a hallgatókat, érdeklődőket a simontornyai találkozóra, hiszen a Vár a megye valóban mindenkit vár.

