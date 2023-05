Eppel Péter, a szervezet elnöke elmondta, hogy az egyesület kizárólag a rövidszőrű és a drótszőrű német vizslák tulajdonosait, tenyésztőit fogja össze. Előbbi fajtából 38, utóbbiból 18 kutyát neveztek, végül összesen 52 német vizsla érkezett a Gyulaj Zrt. szálláspusztai vadászházánál rendezett eseményre. Az ország számos pontjáról voltak résztvevők, sőt, a határon túlról, Szerbiából is.

A bírók is különböző országokból érkeztek. A vezető bíró Eppel János volt, aki a hetvenes években egyik alapítója volt az első Német Vizsla Klubnak. Mellette dr. Britta Vidoni, a bécsi állatorvos-tudományi egyetem professszora és a szerb Knecht Laslo, vadászkutya szakértő értékelte az állatokat. Mindhárman nemzetközileg (FCI) is elismert német vizsla bírók.

Eppel Péter elmondta, hogy a német vizslák úgynevezett mindenes vadászkutyák, hiszen vízi, mezei és erdei munkára egyaránt alkalmasak, és mindhárom területen egyformán jók. Hozzátette, hogy ez a Spec CAC kiállítás egyfelől küllemi bírálat volt, kkubgyőztes azonban csak az a kutya lehetett a kategóriájában, amelyik a szükséges munkaeredményekkel is bír.

Mint mondta, a vadgazdálkodók, így a Gyulaji erdészet is a minőségi kutyázást támogatja, mivel egy vadászat során a nagyvadnál 10-20 százalékkal, apróvadnál 30-40 százalékkal több vad kerül elő vagy terítékre vadászakutyával, mint kutya nélkül. Ha nem találják meg a megsebesített vadat, az szenvedések között múlik ki, más állat zsákmánya lesz, vagy az enyészeté. Azért is nagyon fontos egy jó vadászkutya, hogy ez ne így legyen.

A hivatalos programot követően vadászkutya teljesítménybírói továbbképzést tartottak, de mellette családi programokkal is készültek a szervezők. A Tamási Íjász Egyesület jóvoltából az íjászattal lehetett ismerkedni, az Annafürdői erdei iskola munkatársaival pedig csuhé bábot, pompom állatot készíthettek a gyerekek. Mitöbb, az egészen fiataloknak is lehetőségük volt a verseny után a kutyafelvezetésre, bizonyítva, hogy a német vizsla nemcsak vadászkutyának kiváló, hanem igazi családi eb is.