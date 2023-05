Nem nagy a jelvénygyűjtők tábora, s mióta a netes adásvétel működik, az érintettek többsége a világhálón keresztül oldja meg a beszerzést és értékesítést. Ebből adódóan nem szoktak tolongani a bogyiszlói találkozókon. Kevés ember érkezik, sok helyről. Most salgótarjáni és horvátországi gyűjtő is jött.

Nagyon szerteágazó a jelvénykínálat, ezért évről-évre megcéloznak valamilyen területet. Az idén a turisztikai és a törzsgárda jelvényeké volt a főszerep, de persze más kollekciók is előkerültek az ifjúsági kitűzőktől, a katonai kitüntetésekig. Király József egyébként is „mindentgyűjtő” típus. Láthatók a kiállítóhelyén régi pénzek, részvények, képeslapok, plakettek, kisplasztikák is.

Nagy becsben tartja a helyi értékeket, például a bogyiszlói paprikamalom 1943-as részvényét, vagy a tolnai selyemgyár 1979-es szőtt falinaptárát. Sokan adnak neki hagyatékokból származó jelvényeket, néha egészen nagy, cipősdoboznyi mennyiséget. Így a gyűjtemény már jóval gazdagabb annál, mint amennyi a fali tároló, kiállító vitrinekben látható. Ötezer darabbal indult, s ma ötvenezernél tart.