– A régmúlt időket idézte vissza a hétfői majális – tájékoztatta lapunkat Huckerné Linde Judit, a közművelődési központ igazgatója. Hozzátette: hagyományteremtő szándékkal közösen díszítették fel a helyiek a hatalmas májusfát, ami a központ előtti térre került ki. A délután folyamán többek közt a Nagymányoki Székelykör Egyesület dalcsokorral örvendeztette meg a résztvevőket, ezzel is fokozva az amúgy is jó hangulatú programot. Szintén hagyomány teremtő célzattal hívtak szakavatott zsűrit a főzőversenyre. A versenyt a Nagymányoki Székelykör Egyesület nyerte meg, aminek alkalmából elsőként ők vehették át a vándorkupát.

Beküldött kép.

A szórakozás mellett a kultúra is helyet kapott a május elsejei programok között, ugyanis nagy érdeklődés fogadta a közművelődési központ kiállítótermében a Glück Auf Egyesület "Ezek is mi vagyunk" című kiállítását. A tárlat az egyesület alkotó kedvű tagjainak munkáit mutatja be. Különböző technikával készített képeket, kézi munkákat és egyéb kézműves alkotásokat láthatnak az érdeklődők, így egészen új szemszögből ismerhetik meg az alkotókat a helyiek.

– A megnyitón az egyesület kórusa énekelt, majd Herger Éva kórusvezető ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe a kiállított munkákat, ami május 31-ig lesz látható. A rendezvényen verssel és prózával működött közre Drüszler Józsefné, aki Aranyosi Ervin „A barátság” című versét mutatta be, ezzel is kifejezve milyen szeretetben, összefogásban dolgoznak együtt és milyen sokszínű tehetségek tevékenykednek a nagy múltú egyesületben.

– A Glück Auf német hagyományőrző egyesületben a kórus és a tánccsoport más-más korosztályt képvisel, mégis mindannyian összetartozunk - mondta el köszöntőjében a kórusvezető. Számíthatunk egymásra. Az évek során megismertük és elfogadtuk egymást, házasságok, életre szóló barátságok köttettek a csoporton belül. A pénteki próbára mindenki máshonnan, más lelkiállapotban érkezik. Nincs olyan ember, akinek ne lennének kisebb-nagyobb gondjai, mégis egy a cél: őseink hagyományait tovább éltetni, a lángot életben tartani. Minden ember különleges és egyedi. Az éneklés szeretete a kórustagokat összeköti egymással - ahogy az első percekben hallhatta is a közönség- ma azért szerveztük ezt az alkalmat, hogy megmutassuk az egyesületünk sokszínűségét: mert ezek is mi vagyunk. Kézimunkázunk, sütünk, csipkét verünk, festünk, varrunk, horgolunk, hímezünk, gyertyát öntünk és még napestig sorolhatnám. Mind - mind a saját kedvünkre tesszük, mellyel aztán másokat is meg tudunk örvendeztetni.

– Visszatekintve életemre, munkáimra, megállapíthatom: tartottam magam céljaimhoz. Értéket teremteni, mértéket tartani, közösséget teremteni a legfontosabb – mondta el Hadikfalvi Istvánné (Elza néni), a kórus egyik alapító tagja.

– Fiatal korom óta szívesen kézimunkázom. Életem során sokféle technológiát megtanultam, megszerettem. Most a legújabb hobbim a gyertyaöntés. Bármilyen munkába fogtam, egy útravaló jó tanács jutott eszembe, amit édesanyámtól tanultam: „úgy végezd a munkádat, hogy ha valaki megnézi, sose azt kérdezze, hogy mennyi idő alatt készült el, hanem, hogy ki csinálta?" Jó érzés tölt el, ha a befejezett munkáim nem csak nekem, hanem másnak is örömet okoznak - hangsúlyozta Garai Anna (Ancsa néni) - kórusénekes.

– Nyugdíjas óvónő vagyok. Varrni gyerekkoromban otthon tanultam meg, egy öreg lábpedálos varrógépen. Később az iskolában technika órán - mert nekünk volt még - Molnár Gizi néni tanított minket varrni, hímezni, horgolni, kötni. Az évek során sok mindent készítettem. A varrással szorosabb kapcsolatba hat évvel ezelőtt kerültem, akkor indult újra a patchwork szakkör a könyvtárban. Mindig is elvarázsoltak a színek, anyagok, tetszettek ezek a munkák. Sokféle technikát tanultam, nagyon megszerettem a varrást, szinte „függővé" váltam. Ha egy pár napig nem tudok varrni, hiányérzetem van. A férjem így jellemzi a hobbimat: „megveszi a szép drága anyagot, szétszabdalja kis darabokra, majd újra összevarrja." - és milyen igaza van! Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a tevékenységre. Most már táskákat is készítek, ami szintén nagyon lelkesítő. Számomra ez az „örömvarrás"– emelte ki Orbán Józsefné (Erzsi néni), kórusénekes.

– Nyugdíjas női szabó, szaktanár vagyok. A kézimunkázással még általános iskolás koromban ismerkedtem meg. Abban az időben még gyakorlati foglalkozás keretében tanultunk horgolni, kötni, hímezni és varrni is. A hatvanas években nagy divat volt a horgolás. Nővéreim készítettek terítőket, a konyhaszekrény polcaira díszítő csíkokat. A szakma tanulása során a varrás került előtérbe, de gyermekeimnek, magamnak és a férjemnek kötöttem pulóvereket is. Nyugdíjas lettem, megszületett az első unokám és ez adta az ötletet, hogy készítsek neki horgolt állatokat. Az egyszer megtanult dolgokat nem lehet elfelejteni, de az internet is segítségemre volt a munkám során. Az első alkotásom egy zsiráf volt, amit nagyon szeretett a kisunokám. Azóta már rendelésre készítem őket a kicsiknek. Kértek már elefántot, Pokémont, de még dinoszauruszt is - Studer Ferencné (Erzsi néni) kórusénekes.

– Az itt kiállított pasztell festményeim tíz éves alkotómunkám eredménye. Tíz éve tagja vagyok a bonyhádi képzőművészeti körnek. Hálával tartozom Kovács Ferenc művész-tanár úrnak, aki szaktudásával, türelemmel egyengette tehetségemet. „Egy festmény nem csupán festékből áll. Olyan alkotás, amelyben tetten érhető a művész technikai tudása, érzelmei és túl ezeken arra szolgál, hogy elmeséljen nekünk valamit, miközben a mi agyunkból is érzelmeket vált ki. A festékből így lesz szépség, így válthat ki belölünk csodálatot, vagy megdöbbenést – tudtuk meg Fetzer Gáborné kórusénekestől.

– Műszaki pályát választottam, és ebben a közegben dolgozom már harminchárom éve. Ennek ellenére megbújik bennem egy lágy művészi hajlam is. Már egész kis koromban megmutatkozott ez, mert imádtam a rajzszakköröket Elza nénivel. Itt sok mindennel foglalkoztunk, mint például a batikolás, szobrászkodás, korongozás. A mai napig is meleg szívvel emlékszem vissza ezekre a pillanatokra. Sok-sok év eltelt mikor megint teret engedtem magamnak a kreatívkodásban. Eleinte különböző dísztárgyakat készítettem, decoupage technikával dolgoztam. Aztán egy kollégaőóm segítségével megtanultam keresztszemes technikával hímezni. Nagy élvezettel vetettem bele magam a különböző kézimunkáim készítésébe. Hímeztem képeket, terítőket, és a különböző kis dobozkáimat is hímzéssel díszítettem. Számomra ez egy fajta terápia, a rohanó hétköznapok terheit varrom ki magamból. Nagyon szeretem a keresztszemes hímzést. Amikor elkezdem egy üres alapanyagon tervezni a mintákat, és ahogyan kirajzolódik előttem a minta, ez mindig örömmel tölt el – Dömötör Ildikó kórusénekes.