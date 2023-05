Az eredeti tervvel szemben zárt ajtók mögött kezdte munkáját csütörtökön délelőtt Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Gyurkovics János alpolgármester vezette ülésen mintegy negyven napirendi pontot tárgyaltak meg a városatyák, tegyük hozzá: gyakorlatilag általános egyetértés mellett. Már az elején egy jelentős horderejű kérdés került terítékre.

Mint arról Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd frakcióvezetője tájékoztatta lapunkat, azt kérte a testület tagjaitól: tekintettel arra, hogy az ERÖV Zrt. Stratégiai Tanács Elnöki tisztét havi háromszázezer forintért ellátó Ács Rezső esetében több mint harminc napja fennáll az összeférhetetlenség, állapítsák meg a polgármester tisztségének megszűnését. A testület az indítványt minőnősített többséggel fogadta el.

Ugyancsak elhangzott Ács Rezső neve a nyílt ülésen, amikor is Máté Péter, a Fidesz frakciójának vezetője egy, a hivatalt érintő vizsgálatról adott számot. Mint megjegyezte, sikerült kideríteni, hogy – mint fogalmazott – a Škoda Superb típusú polgármesteri autó használatával kapcsolatban akár visszaélés eshetősége is felmerülhet. Máté Péter közölte, hogy ezt az autót a polgármester felesége – jóllehet erre nézve megbízással nem rendelkezik és nem is rendelkezhet – sajátjaként használja, havi 3-6 ezer kilométert tesz meg vele.

A közgyűlés a pénzügyi bizottság vonatkozó határozatára tekintettel felhívta a polgármestert, hogy nyolc napon belül igazolja a gépjármű használatának szabályos mivoltát; ha ezt nem teszi meg, akkor 2023. június 6. napjáig fizessen vissza az önkormányzat számára egy összegben 2 millió 843 ezer 744 forintot. Döntött a testület a polgármesternek biztosított költségvetési keret felhasználásának jogi és célszerűségi szempontú vizsgálatáról. Ez a feltáró munka a 2021-es pénzügyi évtől kezdődő és a 2023-as pénzügyi év első negyedév végéig tartó gazdasági időszakot öleli fel.

A közgyűlés elfogadta a Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolóját, amit dr. Marcsek Sándor ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető terjesztett elő. A vélemények közreadásakor többször is szó esett a városban egyre több helyen látható hajléktalanokról. Ezzel kapcsolatban Murvai Árpád, az Éljen Szekszárd frakció tagja megjegyezte: azt tudomásul kell venni, hogy ennek a sajnálatos jelenségnek a megszüntetése túlmutat a rendőrség hatáskörén.

Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok és Kiefaber Gábor tűzoltó ezredes a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szekszárdi kirendeltségének 2022. évi tevékenységéről számolt be. A testület az egyhangú igen mellett köszönetét is kifejezte akirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának a felelősségteljesen végzett áldozatos munkáért.

Az Egészségügyi Gondnokság tavalyi működésének tapasztalatairól Villányi Mária Ildikó számolt be. A vezető kinevezését Máté Péter jó döntésnek nevezte, munkáját köszönettel illette, gratulált és elismeréssel szólt az általánosan tapasztalt minőségi javulásról. Elfogadták a képviselők a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi működésének tapasztalatairól, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak múlt évi ellátásáról szóló beszámolót.

Hasonló eredmény született a Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesítményértékelésével és 2023. évi munkatervével kapcsolatban. Ódor János igazgató köszönettel nyugtázta azt a segítséget, amit a város, az önkormányzat, a képviselőtestület rendszeresen nyújt a múzeum számára.

A testület a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői feladatának ellátásával 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig Hollendusné Bíró Anettet bízta meg.

Ács Rezső közleményben tiltakozott a döntés ellen

„Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése zárt ülésen ma olyan döntést hozott, mellyel a többség egyértelmű szándéka ellehetetleníteni munkámat. Az ERÖV Víziközmű Zrt. Stratégiai Tanácsadó Testületében betöltött pozíciómat használták fel arra, hogy kimondják az összeférhetetlenséget és megszüntessék polgármesteri jogviszonyomat. A döntést természetesen minden lehetséges jogi úton megtámadom.

Az ERÖV Zrt. Stratégiai Tanácsadó Testületében hosszú évek óta betöltött elnöki tisztemet soha nem titkoltam, az érte kapott juttatást minden évben szerepeltettem a vagyonbevallásomban. Soha senki nem kifogásolta.

Ha a két pozíció valóban összeférhetetlen, akkor is ragaszkodom ahhoz a jogomhoz, hogy én döntsem el, miképp oldom fel azt, vagyis, hogy melyik tisztségemről mondok le. Én vagyok Szekszárd polgármestere és a jövő évi választásokig az is maradok. 2019-ben több mint hatezer szekszárdi szavazó tisztelt meg bizalmával, nem a Közgyűlés választott ebbe a tisztségembe. Nem hagyom cserben a várost!”

Szeri Árpád szerkesztőnk Máté Péterrel, a közgyűlés Fidesz frakciójának elnökével beszélgetett.