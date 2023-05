– Elektronika. Ez egy olyan terület, ahol ugrásszerű, szinte követhetetlen változások mentek végbe az elmúlt évtizedekben. Ám önnek követni kellett ezeket, hiszen a műszaki egyetemen dolgozik a hetvenes évek óta. Vázolja kérem a pályakezdését!

– Miután villamosmérnöki diplomát szereztem 1973-ban – mondja dr. Rencz Márta –, ott maradtam tanítani a Budapesti Műszaki Egyetemen. Akkor még nem létezett doktoranduszképzés, hanem az akadémia biztosított tudományos továbbképzési ösztöndíjat, s így maradhattam az Elektronikus eszközök tanszéken. Végigjártam a ranglétrát, és 2005-től tanszékvezető vagyok.

Dr. Rencz Márta 55 éves érettségi találkozóra érkezett Tolnára, gyermekkora emlékezetes helyszínén a Holt-Duna partján is szétnézett. A szerző fotója.

– Beszélgetésünk egyik apropója az említett 1973-as évszám, a másik pedig 1968…

– Igen, két kerek évforduló: találkozás a régi diáktársakkal. A tolnai gimnáziumban érettségiztem 55 éve, az egyetemen pedig ötven éve végeztem, nemrég vehettem át az aranydiplomát.

– A tanítást hetven fölött is ugyanolyan lendülettel csinálja, mint huszonéves korában?

– A professzorok egy részét emeritus professzori címmel ruházza fel az egyetem. Ez azt jelenti, hogy hirdethetnek továbbra is előadásokat, részt vehetnek a doktori képzésben ugyanúgy, mint a fiatalabb oktatók. Nekem is vannak doktoranduszaim, kutatási projekteket irányítok, de tanítani már nem tanítok.

– Honnan indultak ötven éve, és hol tartanak most az elektronikus eszközökkel kapcsolatos kutatások?

– Hatalmas változások történtek. A sógorom jogász, aki egyszer azt mondta: az a jó az öregedésben, hogy az ember egyre jobb lesz a szakmájában. Ez egy jogásznál lehet, hogy igaz, de egy villamosmérnöknél nem. Náluk az elsajátítandó ismeretanyag homogén, s ha módosul is, átlátható. Nálunk viszont szerteágazó és egyre bonyolultabb. Tulajdonképpen minden újdonságot az építőipari tervezéstől az orvosi műszerekig, a kommunikációs eszközöktől a robottechnikáig a villamosmérnökök találtak ki. Iszonyatos a fejlődés. Amikor a tanszékünk megalakult, az volt a neve, hogy Elektroncsövek és félvezetők tanszéke. De hamarosan kiszorították a régi dolgokat az újak. Én már tanárként csak mikroelektronikával foglalkoztam. A fő kutatási területem a mikroelektronikai eszközökben fellépő termikus hatások vizsgálata volt.

– Ez alatt mi értendő?

– Például az, hogy ha sokáig használjuk a mobiltelefonunkat, érezzük, hogy felforrósodik. Minden eszköz viselkedése megváltozik, ha megváltozik a hőmérséklete. Mi ezt vizsgáltuk a tanszéken, és olyan eredményeket értünk el, amelyekre világszerte felfigyeltek. Sokat jártam külföldre szakmai konferenciákon előadásokat tartani, hogy népszerűsítsem azt a módszert, amelyet ma, a világ minden félvezetőgyárában alkalmaznak. Egy mérőkészülékről van szó, amelyet mi egy kisvállalkozás keretében kezdtünk gyártani. A termikus tranziensmérő prototípusa 1996-ban készült. S ma már nem egy kisvállalat, hanem egy világcég forgalmazza. A magyar céget megvette egy angol, azt egy amerikai, azt pedig a német Simens. Úgyhogy ma én a Simensnek is dolgozom, mégpedig a Stratégia és innováció csoport kutatási igazgatójaként.

– Akkor nem unatkozik…

– Nem, főleg mostanában, amikor az EU-tól is sok feladatot kapok, mint szakértő, pályázatbíráló. A pandémia és a háború rádöbbentette az EU-t és az USA-t, hogy saját területén is szükséges fejleszteni a digitális ipart, a mikroelektronikai gyártást, mert minden ilyen termelést kihelyezni Ázsiába nagy függőséget, nagy kockázatot jelent. Köztudott jelenség volt például a chiphiány. Úgyhogy most kutatásfejlesztési pályázati dömping van az Unióban.

Édesapja a mözsi iskola igazgatója volt

Dr. Rencz Márta 1950-ben született Tolnán. A helyi gimnáziumban érettségizett 1968-ban majd a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán folytatta tanulmányait, ahol 1973-ban kapta meg a diplomáját, és ott maradt tanítani. Végig járta a ranglétrát, volt tanársegéd, adjunktus, docens, megszerezte a kisdoktori, a nagydoktori titulust; 2005-től professzori címmel rendelkezik. Azóta az Elektronikus eszközök tanszékének vezetője, neves kutató. Ismert tolnai családból származik. Édesapja a mözsi általános iskola igazgatója volt évtizedeken keresztül, édesanyja is pedagógusként dolgozott. Férjével az egyetemen ismerkedett meg; diáktársak voltak. Két gyerekük és négy unokájuk van. Szülőhelyére szívesen jár vissza, például elszármazottak találkozóira. A közösségi oldalakon is nyomon követi a tolnai történéseket.