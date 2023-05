Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere elmondta, a hallgatók a jövőnk zálogai, hiszen a humán erőforrás fejlesztése kiváltképp fontos a város fejlődése szempontjából.

A szerző felvétele.

Dr. Kerekes László kórházigazgató tájékoztatott, az intézmény szinte limit nélkül képes befogadni a szakképzett ápolókat és ápoló asszisztenseket, hiszen a szakdolgozók vannak nap, mint nap a betegekkel, s dolgoznak a gyógyulásukért. A kihelyezett képzés lényege, hogy a hallgatók jövendőbeli kollégáiktól tanulhatnak, akik ismerik majd az újonnan belépő munkatársak képességeit, s egyúttal munkalehetőséget is kínál az oktató intézmény a frissen bizonyítványt szerzetteknek.

Dömötör Csaba kancellár kiemelte, örömmel tölti el, hogy az önkormányzat és a kórház is partner a szakmai képzés megvalósításában, mindemellett azt is látja, nagy igény van Dombóváron az egészségügyi képzésekre, melyre a centrum és a képző iskola is szívesen reagál újabb szakmai lehetőségekkel.

A képzés szakmai része hétfőn indul a kórházban.