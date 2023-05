Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára és Süli János, a körzet országgyűlési képviselője, valamint a helyi és környékbeli polgármesterek jelenlétében hivatalosan átadták az újonnan épült Gerjen-Paks összekötő utat. Az új, kétszer egysávos, maximum 90 kilométeres óránkénti sebességre tervezett útszakasz Gerjen belterületéből kiindulva csaknem 11 kilométeren keresztül vezet a Paksi Atomerőmű déli bejáró útjáig. A beruházás összköltsége csaknem 15 milliárd forint volt. Az útszakaszt immár a használati engedély kézhezvétele, május 4-e óta örömmel használják a helyiek, hiszen általa leegyszerűsödik a mindennapi közlekedés sok gerjeni számára, akik ha Paksra szerettek volna eljutni, eddig Dunaszentgyörgy felé voltak kénytelenek munkába vagy iskolába, esetleg bevásárolni járni.

Ágh Péter (b-j), Szabó Péter, Süli János és Romhányi Károly adta át az utat. Fotó: Molnár Gyula

– A kormány kiemelt célja, hogy támogassa a vidéken élőket, versenyképessé tegye a vidéki életmódot a városi élet mellett – hangsúlyozta a Gerjen határában megrendezett eseményen Ágh Péter államtitkár. – A vidéken élők nagy problémája, hogy az emberek nagy távolságot tesznek meg a munkába járás, egy bevásárlás vagy éppen egy családlátogatás miatt. Ezért is vezettük be a vármegyebérleteket, de ugyanilyen fontos az infrastruktúra fejlesztés is, hogy évről évre új útszakaszok épüljenek annak érdekében, hogy a szó szoros értelmében is új utakat nyithassunk meg a magyarok előtt, miként ez a most átadott szakasz esetében is történt – tette hozzá az állami beruházásokért felelős államtitkár, aki kifejtette: – Az út megépülése óriási lépés, de nem csak a magánemberek életét és biztonságát szolgálja, a gyors, hatékony közlekedés a gazdaság virágzását és a település mobilizációját is segíti – mutatott rá Ágh Péter.

Süli János emlékeztetett rá, hogy szinte alig maradt olyan út Paks környékén, ahol ne történt volna korszerűsítés az elmúlt években. A Gerjen-Paks úttal kapcsoltban jelezte, korábban egy keskenyebb nyomtávot terveztek, ám a híd tervezésekor ezt újragondolták, így épülhetett meg a mostani útszakasz.