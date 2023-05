– A kormány kiemelt célja, hogy támogassa a vidéken élőket, versenyképessé tegye a vidéki életmódot a városi élet mellett – hangsúlyozta az eseményen Ágh Péter. – A vidéken élők nagy problémája, hogy az emberek nagy távolságot tesznek meg a munkába járás, egy bevásárlás vagy éppen egy családlátogatás miatt. Ezért is vezettük be a vármegyebérleteket, de ugyanilyen fontos az infrastruktúra fejlesztés is, hogy évről évre új útszakaszok épüljenek annak érdekében, hogy a szó szoros értelmében is új utakat nyithassunk meg a magyarok előtt – tette hozzá az állami beruházásokért felelős államtitkár, aki köszöntőjében a Kalocsa-Paks híd építésének jelentőségéről is beszélt, amelynek része a most elkészült új útszakasz is.