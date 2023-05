Nyugdíjas óvodapedagógusok baráti találkozójának adott otthont a Babits Mihály Kulturális központ a napokban. Az eseményt a Mentálhigiénés Műhely Brunszvik Teréz Nyugdíjas Óvodapedagógusok Köre szervezte. A hagyományok ápolása okán fontosnak tartották – három éves kihagyás után – a rendezvény felelevenítését. A találkozóra Tolna vármegyéből 47 nyugdíjas óvodapedagógus ment el.

A résztvevőkön kívül is többen kifejezték örömüket, hogy sor került az eseményre. Úgy gondolják, az ilyen összejöveteleknek továbbra is van aktualitása, egyfajta barátságháló építését, ápolását jelenti az életükben. Az aktív éveik során kialakult szoros szakmai, emberi, személyes kapcsolataikra sok év után is szívesen, nosztalgiával emlékeznek.

Az immár 18. találkozón a résztvevőket Csötönyi László, a városi közgyűlés kulturális bizottsági elnöke köszöntötte. Pedagógus szakértelme és gyakorló szülői tapasztalatai alapján elemezte az óvodapedagógus személyiségének kulcsfontosságú szerepét a 3-7 éves kisgyerekek életében.

A PTE gyakorló óvodájának növendékei adtak magas színvonalú műsort Mészáros Ibolya szakvezető óvónő vezetésével. Aradi Eszter, a végzős óvodapedagógus hallgató pályaválasztásának motivációiról, a főiskolai évek során szerzett tapasztalatairól, szakmai elképzeléseiről beszélt. A program érzelemteli befejezését Csaba Józsefné nyugdíjas óvodapedagógusnak köszönhették a résztvevők.

Mint írják, nyugdíjasként is hiszik és vallják, hogy az óvodáskor tündérvilágában élni, dolgozni, oktatni, 3-7 éves kisgyerekeket szeretni, nevelni, fejleszteni és tőlük őszinte szeretetet kapni nagyszerű, csodálatos hivatás.