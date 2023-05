Ez a három osztály egy múzeumos élménynapon való részvételt nyert, amelyet május 31-én tartottak az AEM Härtlein Károly Prima Primissima díjas mesteroktató közreműködésével a paksi ASE-csónakházban. Az Atomerőmű Tűzoltóság akadálypályával és emelőkosaras tűzoltóautóval érkezett a rendezvényre, de a biztonsági terület különböző szervezetei is felsorakoznak érdekes járművekkel és feladatokkal. Óriás felfújható ugrótorony kipróbálására és sárkányhajózásra is lehetősége volt a díjnyertes csapatoknak, az élménynap zárásaként habpartival is készültek a diákoknak.