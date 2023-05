Krachun Szilárd 1951-ben született a Fejér megyében található Alsószentivánon. Négyéves korától, tehát 1955 óta élt Bátaapátiban. 1985-től 1990-ig községi elöljáróként dolgozott a településen. 1990-ben, még az önkormányzati választások előtt néhány hónappal tanácselnökké választották. Az ezt követő őszi helyhatósági választásokon polgármesterként kapott bizalmat a falu lakóitól. Ezen tisztségét 2010-ig töltötte be, majd két ciklus kihagyás után 2019-ben, a választáson ismét megszerezte a szavazatok többségét.

Bátaapáti polgármestereként a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke is volt. Ezen szervezet létesítése is a nevéhez fűződik: 1997 elején levélben fordult a település öt kilométeres közigazgatási körzetéhez tartozó községek önkormányzataihoz, s javasolta egy tájékoztató-ellenőrző társadalmi szervezet megalakítását. Ez a kistérségi társulás 1997. április 4-én jött létre, Bátaapáti, Mórágy, Mőcsény, Feked, Cikó és Bátaszék részvételével, majd később Véménd és Ófalu is csatlakozott a közösséghez.

Közel harminc esztendőt felölelő településvezetői tevékenységének is köszönhetően Bátaapáti a megye egyik legrendezettebb, összkomfortos községévé vált. A település országosan ismert arról, hogy itt található a Paksi Atomerőmű kis- és közepes radioaktív hulladékainak elhelyezésére szolgáló tároló. Polgármesterként és a TETT elnökeként is azon igyekezett, hogy a rendelkezésre álló források a leghatékonyabban, minél szélesebb körre kiterjedve hozzanak hasznot községének. Lakáskorszerűsítés, napelemtelepítés, hőszivattyús fűtés, kedvezményes lakásépítés betelepülő fiataloknak – csak néhány tervezet, melyet a közelmúltban osztott meg portálunkkal.

Felesége nyugalmazott óvónő, gyermeke Eszter és Szilárd. Hobbija a vadászat és a főzés volt. Testvére, néhai Krachun Elemér, Mőcsény polgármestere tavaly áprilisban hunyt el.