Nemcsak a csapatok létszáma, de a verseny tematikája is megváltozott, nem a fizika, hanem a természettudományok álltak a középpontban. Ezzel az újítással az AEM az edukációs és tehetséggondozó törekvéseit szerette volna még több diák számára élményszerűvé tenni.

Összesen tizenegy csapat jelentkezett a versenyre azáltal, hogy elkészítették a vetélkedő első feladatát, egy videót, amelyen okos- vagy számítástechnikai eszközzel végeznek valamilyen tetszőleges mérést. A második fordulóban egy rejtélyes dobozt vitt a versenyben lévő osztályoknak a múzeum, amelynek feladványait a szabadulószobák logikájához hasonlóan kellett megoldani. Ebben a fordulóban is szempont, mi több, pluszpont volt az, ha az osztályközösségből minél többen vállaltak aktív részt a feladat megoldásában.

Fotó: Molnár Gyula

Nagyon kreatív és látványos pályamunkák készültek a 2023-as Teller Ede vetélkedőre. Első helyen a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 7. a osztálya végzett, míg a második helyen a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola és a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 8. nívócsoportja holtversenyben.

Ez a három osztály egy múzeumos élménynapon való részvételt nyert, amelyet 2023. május 31-én tart az AEM Härtlein Károly Prima Primissima díjas mesteroktató közreműködésével a paksi ASE-csónakházban 9 és 14 óra között. Az Atomerőmű Tűzoltóság akadálypályával és emelőkosaras tűzoltóautóval érkezik a rendezvényre, de a biztonsági terület különböző szervezetei is felsorakoznak érdekes járművekkel és feladatokkal. Óriás felfújható ugrótorony kipróbálására és sárkányhajózásra is lehetősége lesz a díjnyertes csapatoknak, majd az élménynap zárásaként habparti is készül a diákoknak.

A részletes program a következő:

8.30 – 9.00: érkezés, csapatok beosztása

9.00 – 10.30: akadálypálya-csapatverseny, különleges biztonsági járművek és eszközök megismerése, bemutatók

10.30 – 11.30: Härtlein Károly Prima Primissima díjas mesteroktató rendhagyó fizikashow-ja

12.30 – 13.00: ebéd

13.00-tól a programelemek szabadon választott kipróbálása (emelőkosaras panoráma, ugrótorony, sárkányhajózás, akadálypálya, különleges járművek és eszközök)