Belekóstolt a vármegye székhelyének és környékének nevezetességeibe az Újpesti Városvédő Egyesület. A kezdő mondat akár szó szerint is érthető, hiszen a fővárosiak a látnivalók mellett jellegzetes helyi ízekkel is megismerkedtek. A Szöllősy Marianne elnök vezette, negyvennégy tagot számláló csoport a múlt hét végén, szombaton érkezett Szekszárdra. A vendégeket a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület vezetése és tagsága fogadta és kalauzolta. Dr. Gesztesi Enikő, a TMEAHE elnöke és Zsámboki Árpád, a Honismereti Szövetség alelnöke tartalmas és látványos programsorozatot állított össze.

Az újpestiek első állomásként a Wosinsky Mór Megyei Múzeumot keresték fel, az intézményben dr. Fuksz Márta néprajzos főmuzeológus és dr. Vizi Márta régész főmuzeológus engedett betekintést a gyűjteménybe. A város nevezetességeit dr. Gesztesi Enikő és dr. Vizi Márta tárta a csapat elé, Babits Mihály szülőházát és vele együtt a Mészöly Miklós Emlékházat Lovas Csilla irodalomtörténész, főmuzeológus mutatta be. Az esti órákban a csapat az Attila Birtokon a terített asztalnál jóféle szekszárdi borokkal is koccintott. A hangulat emeléséhez Bognár Cecil, a kultúra lovagja tárogató muzsikája is hozzájárult.

A fővárosból érkezett vendégek elsőként a megyei múzeummal ismerkedtek (Beküldött fotó)

Vasárnap Grábóc, a szerb kolostor és templom nyűgözte le a városvédőket, de hasonló élményt jelentett Sióagárdon – Szabadi Mihály Bessenyei-, Csokonai-, és Örökség-díjas koreográfus és néprajzkutató közreműködésével – a színpompás helyi népviselettel való megismerkedés. Néptánc is színezte a bemutatót, akárcsak Bogyiszlón, utóbbi helyszínen Huszárikné Böröcz Zsófia és dr. Huszárik Márton révén. A tájházba is betérő csoport a helyi jellegzetességekről – így például a paprikáról – szerezhetett érzékletes tudnivalókat. Az ebédet a vendégek Sióagárd-Leányváron, a Margit-pincében költötték el, Vargáné Kovács Veronika tulajdonos nemcsak szakácsművészeti remekével, hanem a Hímzésmúzeum kincseivel is általános elismerést aratott.

Az újpesti csapat a bogyiszlói tájházat is meglátogatták (Beküldött fotó)

– Rendszeresen járjuk az országot, sok helyre eljutottunk már, de az a szeretetteljes fogadtatás, amiben Szekszárdon részünk volt, párját ritkító – nyilatkozott lapunknak Szöllősy Marianne. – Ezt nemcsak én állítom, jelenlévő tagságunk is felsőfokban beszélt erről a tanulmányútról. Dr. Gesztesi Enikő és csapata hozzáértésének, szorgalmának, lelkesedésének köszönhetően maradandó élményben volt részünk. Betekintést nyerhettünk a helyi különlegességekbe, sajátosságokba, szállásunk is kiváló volt, nem is beszélve az ételekről és a méltán híres szekszárdi borokról. Ez az út egyszerre jelentett számunkra ismeretekkel való gyarapodást, tanulást és felhőtlen kikapcsolódást. Valamennyi állomás, megtekintett helyszín magával ragadónak bizonyult, de ha személy szerint valamit ki kellene emelnem a sorból, akkor az Grábóc lenne. Az maga volt a csoda.