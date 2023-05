Pesti Gyuláné és Pekari Bernadett elkötelezett és eredményes tevékenységét Sióagárd Emlékéremmel honorálta a település önkormányzata. Gerő Attila polgármester ünnepi testületi ülésen méltatta a kitüntető cím tulajdonosait. Elsőként Pesti Gyuláné, a Sióvölgye Horgászegyesület elnökének érdemeit sorolta. Mint egyebek mellett elmondta, a kitüntetett vezetésének köszönhetően a tagság létszáma a felnőttek körében megduplázódott, a gyerekek száma pedig megsokszorozódott. Jelenleg kétszázhetven fő az egyesület összlétszáma.

Pesti Gyuláné, született Horváth Ilona – három gyermek édesanyja – a községben Ica néven ismert. Tősgyökeres sióagárdi, itt is született, azóta is itt él. Általános iskolai tanulmányait Sióagárdon végezte, majd bőrdíszműves szakmát tanult a szekszárdi 505-ös számú iskolában. Ezt követően levelezőn leérettségizett. 1986-ban képesített könyvelői, majd 1990-ben mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett. Harminc évig dolgozott a Dédásznál, az akkori áramszolgáltatónál, innen is ment nyugdíjba 2013-ban.

Mindig fontos volt számára a közösségi életben való részvétel, a hagyományőrzés, a falu értékeinek őrzése, ápolása. Már általános iskolásként, 1968-ban szerepelt a sióagárdi gyereklakodalmas előadásában. Két évvel később megjelent az agárdi viseletről egy képeslapsorozat, a fotózásnak aktív részese volt. Alkalmanként részt vett a tánccsoport munkájában is, főként nagyobb létszámú fellépések esetén. Segített a bábcsoport bábjainak viselet felújításában.

Részt vett a sióagárdi lakodalmas és a szüret videofelvételeiben is. A hagyományok háza kiállításainak rendezésében is közreműködött. Az arató napok alkalmával vendég csoportokat kísért agárdi viseletben. Tizennégy éven át, szinte a kezdetektől részt vett Faddi Varga Jánossal a sióagárdi halfőző szervezésében.

Felkérésre, megkeresésre a horgász egyesület vezetése mellett most is szívesen vállal feladatokat rendezvényeken és öltöztet szereplőket a család meglévő viseletébe.

Pekari Bernadett Szekszárdon látta meg a napvilágot és Tolnán élt közel húsz éven át. Közben elvégezte a tanítóképző főiskolát, és Tolna után Faddon, majd a millenium évében a Szekszárdi Garay János Általános Iskolában kezdett dolgozni. Ekkor ismerte meg párját is, akivel 2005 nyarán házasságot kötött és Sióagárdra költözött. Elhivatott pedagógusként tanulmányait tovább folytatta: kommunikáció szakos bölcsész-, drámapedagógus-, majd magyar tanár diplomát szerzett.

Gyermeke, Panna születése után, azaz 2011-től kapcsolódott be intenzíven a település életébe. Tehetséggondozó programot indított az óvodában, hiszen amit pedagógusként fontosnak tartott, az édesanyaként még inkább felértékelődött benne. A sióagárdi önkormányzattal való kapcsolata is onnantól és azóta is töretlen: a testület támogatásával szerezte be a Kíváncsi Ládát, amivel a tehetségeket azonosíthatta.

A könyvtárban heti rendszerességgel tehetséggondozó foglalkozásokat tartott, így harminchárom óvodás és kisiskolás gyermekhez és családjához jutott el. Ezen fellelkesedve, kezdeményezésére 2012-ben közösen az önkormányzattal együtt létrehozta a Trambulin Tehetséggondozó Alapítványt. Ez azóta is töretlenül működik és szervez tevékenységeket az oktatás, a kultúra, a művészet és a hagyományápolás területén.

Kozma Erzsébet felkérésére 2012-től elvállalta a Sióagárdi Fecske Bábcsoport vezetését. Mint ahogy korábban a színjátszásban, úgy a bábosokkal is számos arany minősítést ért el, több fesztiválon kapott különdíjat. 2015-ben megszervezte a kétnapos, ötven éves jubileumi ünnepséget, ahol meghívott bábcsoportok mellett régi és akkori Fecskék, valamint bábos szakemberek találkozhattak. A Fecskékkel nem csupán Sióagárd hírét vitte, hanem számos nagy rendezvényt is szervezett a településre.

Kezdeményezésére, valamint az önkormányzat és Gerő Attila polgármester támogatásával 2016-ban a Fecske Bábcsoportot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csokonai Vitéz Mihály díjban részesítette Sióagárd néphagyományainak ápolása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. Három évvel később pedig a Fecske Bábcsoport a Tolna Megyei Értéktárba került, mint hagyományőrző csoport.

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, és tagintézménye – a Sióagárdi Általános Iskola – vezetésére 2016-ban kapott megbízatást. Irányítása alatt számos innovációval gazdagodott az intézmény. Az iskola léte Sióagárdon kétséget kizárólag stabil. Szakmai munkáját precízen, magas színvonalon, példamutatóan végzi. Azon pedagógusok és vezetők közé tartozik, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak tekintik munkájukat.

Az ünnepi ülésen a polgármester azt is bejelentette, hogy Sióagárd bora idén Huber János helyi termelő 2022-es évjáratú cabernet franc nedűje lett.