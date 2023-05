Nemcsak az autókat, azok szakfelszerelését is megismerhették a gyerekek a szolgálatban lévő tűzoltók segítségével. Sőt, egyikük magára öltötte a bevetési ruháját, a légzőkészülékkel együtt, bemutatva, mi mindenre van szükség egy tűzesetnél. Kabátot, sisakot a gyerekek is felvehettek, megtapasztalva, milyen azok viselése, és emellett próbariasztást is láthattak a délutánig tartó program során.