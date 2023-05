Az aktív tanulást és a 21. századi kompetenciákat középpontba állító, digitális pedagógiai szemléletváltást célzó hároméves projekt előkészítési szakasza lezárult. Ebben a munkában Tiszaburán alkotópedagógiai műhelyt, Gyulajon pedig robotika szakkört szerveztek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége által gyűjtött adományokból, hatvan millió forintból valósul meg a fejlesztés öt máltai iskolában a 3-8. évfolyamos tanulók bevonásával.

Lacza Ildikó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda igazgatója beszélt elsőként az elért eredményekről, az iskola sajátosságairól, a hagyományok ápolásáról. Szarka Eszter a digitális projekt vezetője világított rá a cél lényegére, adott magyarázatott arra, hogy a felmerült hiányosságokat milyen gyakorlati módszerekkel tudják orvosolni a támogatásnak köszönhetően. Azokra a diákokra fókuszálnak elsősorban, akiknek a digitális világ nem természetes, a szülő nem tudja biztosítani a hátteret. A hosszú távú cél a valódi esélyteremtés, a munkaerőpiaci érvényesüléshez elengedhetetlen készségek elsajátítása.

Czirják László, a Máltai Lovagrend tagja, a digitális projekt egyik kezdeményezője kiemelte, hogy a gyulaji iskola vezetőinek, pedagógusainak nyitottságára is szükség van a projekt eredményes megvalósításában. A fejlesztés része a pedagógusok képzése, a csoportos módszertani műhely mellett egyéni tanárkísérés formájában segítik az élményszerű oktatás megvalósítását egy-egy újabb szoftver alkalmazásával. Az eseményen részt vett Békéssy László, a STEAM Academy igazgatója, mint támogató, aki maga is részt vesz oktatóként a foglalkozásokon és fejlesztőként is érdekelt a projektben.

Betekintést nyerhettek a résztvevők egy robotika foglalkozás menetébe. A 7. és 8. osztályos tanulók éppen a Revolution Robotics készlet segítségével építettek fel egy robotot Juhász Áron és Hornicz Zoltán foglalkozásvezetők segítségével. A lányok és fiúk egyetértettek abban, hogy egyszerűen jó a foglalkozás és minden percét szeretik.