Sokakat vonzott a biztonsági öv szimulátor kipróbálása is, illetve a kutyás bemutató, amit a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Budapesti Rendőr-főkapitányság kutyásaival együtt tartott. Volt többek között rendőrségi motoros bemutató, az érdeklődők a szervezetnél használt fegyvereket is megismerhették és katonai technikai bemutatót is láthattak.

Fotó: Makovics Kornél

Képviseltette magát a katasztrófavédelem, a kilátogatók az egyik szekszárdi tűzoltóautót, és annak felszerelését is megtekinthették, illetve katonai hagyományőrzők is érkeztek. A program részeként felvonulást tartottak Őcsény és Decs utcáin a rendőrségi és a katonai járművek.

A programot az őcsényi önkormányzat a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal közösen szervezte.