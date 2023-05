Elharapódzott az internetes csalások száma. Mi több, mostanra háttérbe szorította a klasszikus vagyon elleni bűncselekményeket – mondta Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette, naponta 3-4 feljelentés érkezik internetes csalás miatt, és jóformán ma már nincs is olyan bűncselekmény, amelyben ne jutna szerep valamilyen tömegkommunikációs eszköznek. A bűnelkövetők mindig újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak, ám az hogy sikerrel járnak-e, a mi körültekintésünkön, felkészültségünkön is múlik.

Az egyik leggyakoribb módszer, amikor valamelyik hazai vagy külföldi szolgáltató, például futár cég nevében érkezik egy sms, amelyben egy link található. Erre rákattintva egy netes felület jelenik meg, ahol személyes adatokat, bankkártya információkat kérnek. Ezeket soha nem szabad kiadni. Ugyancsak tipikus eset, amikor egy bank nevében telefonálnak gyanús tranzakcióra hivatkozva. A csaló nyilván törekszik a valós ügyfélszolgálatoktól megszokott stílusra, szóhasználatra, de ennek nem szabad bedőlni, tilos adatokat megadni. Az egyik legjobb védekezés, ha ilyenkor megköszöni az ember a jelzést, és közli, hogy bemegy egy bankfiókba további információért. A tájékozódás egyik legjobb módja a személyes utánakérdezés, vagy a hivatalos e-mail címek, telefonszámok használata.

A banki csalások körébe tartozik, amikor azt próbálják meg elhitetni, hogy támadás érte a bankszámlát, ezért át kell utalni a pénzt egy másik számlára. Ám ez is egyértelmű átverés. Gyakran e-mailben érkezik megkeresés. A magyartalan megfogalmazás már önmagában gyanús, de azt is érdemes megnézni, ki a feladó. Nem szabad, hogy a hivatalos formátumra hasonlító megjelenés bárkit megtévesszen. Arra is van példa, hogy a csaló banki ügyintézőnek adja ki magát, majd elküld egy alkalmazást, és ráveszi áldozatát, hogy töltse le. Ezzel azonban távoli kapcsolat alakul ki a két eszköz között, így korlátlan hozzáférése lesz az adatok felett.

Az internetes vásárlás szintén veszélyes terep, ha nincs meg a kellő körültekintés. Kétkedésre ad okot, ha egy weboldal nagy választékban kínál értékes holmikat az eredeti árnál sokkal olcsóbban. Rendelés előtt érdemes mindig ellenőrizni az impresszumot, a kapcsolattartási és a panaszlehetőségeket. Ha ezek nincsenek megadva, biztos, hogy kamuoldalról van szó.

Egyre több internetes csaló az apróhirdetési oldalakon próbálkozik. Jellemző, hogy használt cikket, például értékes elektronikai árut kínálnak eladásra, aztán az előrefizetés után vagy nem küldenek semmit, vagy megérkezik az utánvétes csomag, ám üres, esetleg valami értéktelen tárgy van benne. Előfordult, hogy telefon helyett egy kődarabot rejtett a doboz. Komlósiné Kiss Anett azt tanácsolta, hogy az előreutalást jobb kerülni, azt csak megbízható oldalakon alkalmazzuk. Célszerű Paypal vagy Googlepay alkalmazást használni, esetleg webszámlaszámot nyitni, amely minden banknál elérhető. Az internet arra is lehetőséget teremt, hogy az ember utánakérdezzen egy-egy eladónak. Különböző netes csoportokban, oldalakon osztják meg egymással tapasztalataikat a felhasználók.

Az apróhirdetési oldalakon a másik oldalról, vagyis magukat vásárlónak kiadva is próbálkoznak a csalók. Ezekben az esetekben azzal tévesztik meg a gyanútlan hirdetőt, hogy a kifizetéshez speciális jóváhagyás szükséges, amit elküldenek e-mailben. Rákattintva azonban bankkártya adatokat kérnek, és ha ezt megkapják, hozzáférnek a számlához. Egy megdöbbentő példaként Komlósiné Kiss Anett elmondta, hogy egy nő 2500 forintért árult az interneten gyerekcipőt, ám egy csaló találta meg, és végül több mint ötmillió forinttal károsította meg a családot.

A tipikus esetek közé tartozik, amikor a közösségi oldalak segítségével veszi fel az áldozattal a kapcsolatot a profilképe alapján vonzó külsejű nő vagy férfi. Ezt a módszert romantikus csalásnak is nevezik. Sokszor hetekig tartó levelezés előzi meg a bűncselekményt. Az elkövető az áldozat bizalmába férkőzik, kihasználja a magányosságát, és megadja a figyelem, a törődés illúzióját, így szinte már kérnie sem kell, az áldozat maga ajánlja fel, hogy kisegíti nehéz anyagi helyzetében. Ilyenkor a pénzbeni veszteség mellett az érzelmi megrázkódtatás sem elhanyagolható.

A különböző kriptovaluták szintén magukban hordozzák a csalás veszélyét. A szóvivő arra figyelmeztet, hogy a csalók azt használják ki, hogy ez még kevéssé ismert, ezért alapos utánajárás szükséges, ha valaki úgy dönt, ezek valamelyikébe fekteti a pénzét.

Egy országos kezdeményezés révén, a Magyar Nemzeti Bank, a Bankszövetség, Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a rendőrség együttműködésében hozták létre a Kiberpajzs.hu oldalt, ahol naprakész információkkal, gyakorlati tanácsokkal segítik a felhasználókat abban, hogy elkerülhessék az internetes csalást. Ha az ember bizonytalan, érdemes ott is tájékozódnia.