Ócsárolták a pápát, noha semmit nem tudnak róla – se az életéről, se a tevékenységéről –, soha nem bántotta meg őket, soha nem beszéltek vele. Hogy is beszéltek volna? Ferenc pápa nem tud magyarul. Ők se nagyon. Meg a többi nyelven sem, amelyeken a szentatya társalog, előadásokat tart, misézik: spanyol, olasz, latin, francia, német, angol.

A beszólások és leszólások mennyisége az idő előrehaladtával csökkent. A kommentelő kispajtások picit megszeppenhettek, látva a pápaváró tömeget a pesti utcákon, tereken. Az is lehet, hogy netezésük közepette belebotlottak abba az adatba, miszerint a világon kétmilliárd keresztény él. Ennyi ember csak nem lehet hibbant! S ha még azt is odaposztolta nekik valaki, hogy Einstein, Darwin és Szent-Györgyi Albert is hívő volt, akkor már tényleg beállhatott náluk a „fogdbepofa” szindróma.

Mindeközben végre megszólaltak vallásos polgártársaink is, a sajtóban és a közösségi oldalakon. Sajnos az egyházak kommunikációja elképesztően szegényes. Hogyan ismerjék meg a hitet, akik nem járnak templomba, ha az nincs propagálva? Most végre interjúkat adtak, tévé- és rádióstúdiókban nyilatkoztak papok, apácák és hitgyakorló civilek. Ilyen megnyilvánulások kívánatosak a 21. században!