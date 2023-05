Az alapvető udvariassági formák közé tartozik a köszönés, amelyről illik tudni, hogy a férfi előre köszön a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, a beosztott a főnöknek, a belépő a bent lévőknek – ám természetesen nem kell ehhez olyan mereven ragaszkodni. A köszönéssel minden esetben a tiszteletünket fejezzük ki.

– A munkahelyen érkezéskor köszönni kell a már ott lévő kollégáknak. Ez ugyanígy igaz akkor is, ha vendégségbe érkezünk valahová – mondta Mármarosi Melinda párkapcsolati szakértő.

A bemutatkozás, bemutatás is óriási jelentőségű az emberi kapcsolatokban, hiszen ez a ismeretség kezdete után meghatározóvá válik két vagy több ember között. Ha először találkozunk valakivel, illik a teljes nevünket mondani, hivatalos találkozón pedig a munkahelyünk és a beosztásunkat is célszerű hozzátenni. A megszólítás is fontos, általában a másik keresztnevét használjuk, ha szólunk hozzá. A keresztnév becézésével vagy a becenevével megszólítani valakit inkább csak a jó ismerősi viszonyok között elfogadható.

– Az eredendő értékrend, a becsület, a tisztelet, az őszinteség, a segítségnyújtás megtanulható és sokat segít az emberi kapcsolatokban. Természetessé válik, hogy például a férfiak előre engedik a nőket, kinyitják nekik az ajtót. Hogy magatehetetlen embert nem hagyunk az utcán, hanem segítséget kérünk a számára. Hogy a bolti kasszánál, ha egy idős ember nem tudja kifizetni a vásárolt árui összegét, mert ahhoz épp tíz forintja hiányzik, akkor kisegítjük a hiányzó összeggel.

Akik nem nélkülözik a jó érzést, azok például a bizonytalanul lépegető idős embert szívesen átkísérik a zebrán, a buszon, vonaton átadják a helyüket idősnek, kismamának – mondta Mármarosi Melinda.

Elmondta azt is, hogy az ápolt külsőnkkel is kifejezzük tiszteletünket embertársaink iránt. A mai napig számít, hogy közösségekbe rendezett külsővel menjünk. Ünnepi események, színházi előadások, hangversenyek nézőjeként tiszteljük meg az eseményt, az előadókat, hogy ünnepi ruhában vagyunk jelen. A helyes, a személyes emberi kapcsolatokra építkező viselkedéskultúra elsajátítása a hangulatunkra is jobb hatással van.

Ha képesek vagyunk rá, akkor mosolyogjunk

Mármarosi Melinda párkapcsolati szakértő ismertette, hogy bár ránk, magyarokra alapvetően jellemző a búskomorság, az udvariassági szabályok betartásával sokat tehetünk jó kedélyállapotunkért. Arról van például szó, hogy ha már felemeljük a fejünket, belenézünk a másik szemébe, rámosolygunk, és még köszönünk is neki, mindez nagyon sokat jelent.

Egyszer csak észrevesszük majd, hogy elkezdenek ránk visszamosolyogni. Tolna vármegyével kapcsolatban is elmondható, hogy az állampolgárok ki vannak éhezve a másokkal való kommunikációra, és ez igaz a kisebb községekre is, ahol ugyan mindenki ismer mindenkit, ám mégis sokan érzik magukat magányosnak, tette hozzá Mármarosi Melinda.