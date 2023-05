A Fidesz–KDNP-frakció egy fő kivételével teljes létszámban jelen volt a pénteki rendkívüli ülésen, de a Sikeres Bajáért frakció foghíjasan kezdte az ülést, sőt, a tárgyalás közben még ketten elhagyták a termet, így csupán ketten maradtak a baloldali frakció padsoraiban: Dani Gitta és Szekérné Dikán Edina képviselők.

Mint arról korábban beszámolt a baon.hu, egy telekeladással kapcsolatban nem sikerült már két alkalommal megszavaztatni az eladásról szóló indítványt. A polgármester ezért élt az évi egy vétójogával, ez adott lehetőséget arra, hogy rendkívüli testületi ülésen megtárgyalják a felvetett javaslatot, de érdemi döntést most sem sikerült hozni. Az ülésen néhány lakos, valamint a vevő képviselője is felszólalt.

– Mi az ipari park benépesítése érdekében támogatnánk a telek eladását, de nem látjuk jogosnak a 40 százalékos kedvezményt, azaz, hogy 55,5 millió forinttal a piaci ár alatt kerüljön értékesítésre a telek, ezáltal a város ilyen jelentős összegtől essen el, úgy, hogy mindösszesen két bajai munkahely létrehozását ígérik cserébe. A pályázati kiírásban 138,8 millió forintos vételár szerepel, ezt fogadta el az ajánlattevő – mondta hírportálunknak Rácz Péter önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP).

Az ülésen az is elhangzott, hogy a vásárló 30 millió forinttal járulna hozzá az önkormányzat bevételéhez, Rácz Péter szerint ez is csúsztatás, mert jelenleg is fizet 28 millió forintot a cég, tehát csupán további kétmillióval fizetne többet. A Fidesz–KDNP kérte a városvezetést, hogy külön szavazzanak a 138,8 millió forintos pályázatban foglalt áron történő értékesítésről, és külön az adható kedvezményről, hiszen eleve két külön rendelet szabályozza a két kérdést.

