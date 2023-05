Minden autós rémálma, hogy az esti órákban egy szarvas keresztezi az útját. Így járt olvasónk is, aki utasként találkozott egy óriási vaddal Kakasd előtt. A férje lélekjelenlétének volt köszönhető, hogy az ütközést elkerülték, ugyanis elrántotta a kormányt, így az állat is és ők is megúszták. Igaz, az autójuk egy árokban kötött ki, és a kocsin alaposan nyomot hagyott a manőver. Rettenetesen megijedtek, de nem sokáig búslakodtak, mert egy arra közlekedő pécsi fiatalember azonnal a segítségükre sietett. Sőt, egymás után álltak meg a kocsik, és a benne ülők mind segítőkészek voltak. Olvasónk meghatottan kérte, írjuk meg, igenis jók az emberek.