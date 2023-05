35 ÉVE „búcsúzott az első M62-es dízel elektromos mozdony Dombóváron. A MÁV Dombóvári Vontatási Főnökségének dolgozói egy közelmúltban kisebb balesetet szenvedett M62-es bontását kezdték meg. A legmegbízhatóbbak közt tartják számon ezt a típust, a vontatási főnökség százas nagyságrendű járműállományának egyharmadát adják ma is. Ez a típus jelképezte 1963-tól kezdődően a nagyarányú dízelesítést, amikor a gőzmozdonyokat, így a nevezetes 424-eseket korszerűbb járművek váltották fel.”

35 ÉVE „a Gyapjú- és Textilnyersanyag Forgalmi Vállalat szekszárdi, Epreskert úti kirendeltségén a Tolna megye területéről – az állami gazdaságokból, termelőszövetkezetekből és egyéni termelőktől – érkező gyapjút vásárolták fel. Tavaly összesen 26,5 vagonnyi mennyiséget, ami várhatóan az idei esztendőben is hasonló nagyságrendű lesz. Eddig az egyéni termelőktől megközelítően a fele mennyiség érkezett be, míg a téeszek és állami gazdaságok esetében ez egyharmadnyi nagyságrendet jelent.”

35 ÉVE „Szedres határában egy osztrák rendszámú személyautó az éjszakai órákban egy, az úton átváltó őzzel ütközött. Az ütközés következtében a vemhes őz elvesztette kicsinyét, annak ellenére, hogy az őzgidának még néhány napig a legjobb helye az anyaméhben lett volna. Hiszen még a körme is képlékeny, puha és fejletlen volt. Az őzmama sajnos elpusztult, ám a gida ma is él. A vadásztársaság egyik vadásza vitte haza, akinek a kutyája kölykezés közben pusztult el, és árván maradt a két kiskutya. A gazdi egy kecskét szerzett be, hogy táplálhassa a két csöppséget. Az őzgida lett a harmadik a tejivó.”

