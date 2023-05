A képviselők határoztak többek között arról is, hogy a város önkormányzata ne selejtezze le, és ne értékesítse a használatában lévő segédmotoros kerékpárokat, hanem újítsák fel ezeket a több mint 10 éves járműveket, és a közterület felügyelők, mintegy gyorsreagálású járműként, használják azokat, ha gépkocsi nem áll rendelkezésre.

Véleményezték a helyi autóbusz közlekedésről a Volánnal kötendő 2023-24 évi közszolgáltatási szerződés tervezetét, amelyben szerepel az is, hogy a szekszárdi lakosok azokon 75 százalékos kedvezménnyel utazhassanak. Ez azt is eredményezi majd, hangzott el, hogy kevesebben használják autójukat, ami a környezetszennyezés csökkenését, s a pakolókban a szabad helyek számának növekedését is eredményezheti.

Tárgyaltak a Zöld Város programról, be kell fejezni a 2017 óta húzódó munkát, a jövőben pedig új alapokra kell helyezni az uniós pénzek elköltését, mert elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy évekig tartó előkészítés után, azért, mert a határidő sürget, hónapok alatt kell elvégezni a kivitelezést.

Az ülésen tájékoztatás hangzott el a szőlőhegyi óvoda fejlesztését bezáró támogatási szerződés módosításáról, hogy január első napjáról fogadhassa a gyerekeket az óvoda.