Kevés lesz a kajszi, idén eperből kell lekvárt készíteni

Hamarosan beérik a szabadföldi eper, és azt mondták a Tolna vármegyei termelők, hogy bőséges lesz idén a termés. Érdemes tehát a háziasszonyoknak is bespájzolni belőle, akár lekvárkészítés céljából is, mert úgy tűnik idén kevés lesz a sárgabarackból és ha lesz is, vélhetően nagyon drágán mérik majd kilóját a kereskedők.

A fruitveb.hu országos adatai szerint, a magasabban fekvő termőterületeken az ültetvények legalább 60-70 százalékát veszteség érte, ami erősen fajtafüggő, de az Alföldön alig marad termés. A legtöbb termőtájon mindemellett nagyon erős a monília nyomása, ami a meggynél is problémát jelenthet majd, de jelentettek stigmina (levéllyukacsosodás) és levéltetű fertőzést is. A kép illusztráció. Somogy vármegyében általában 30-40 százalék körüli termésre számítanak a gazdák. Bizonyos fajták jobban vészelték át a fagyokat, és ez eléggé független volt az elhelyezkedéstől vagy kitettségtől, leginkább az adott fenológiai állapot érzékenysége volt meghatározó. Somogyban az április eleji fagyok során mínusz 3 fok alá nem süllyedt ugyan a hőmérséklet, viszont ez már a virágzást követően, igen érzékeny fázisban kapta el az állományokat. Győr-Moson-Sopron vármegyében a nagyon korai fajták már januárban elfagytak, az áprilisi fagyok során mínusz 6 fok körüli fagy károsított. Általában 30-35 százalékos a jelenleg látható kár mértéke. Bács-Kiskun vármegyében a korai fajtáknál teljes a fagykár, de itt még a középérésű Kioto is elfagyott április elején, amikor mínusz 6 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Borsod vármegyében, az ország északi részén 40-70 százalék közötti fagykárról számoltak be, a sárgabarack fajták közül a Bergeron és a Flavor Cot maradt a leginkább érintetlen. A Magic Cot, Wonder Cot állományok szinte teljes mértékben elfagytak. Tolna vármegyében az alacsony hidegigényű, korai fajták szenvedtek súlyos fagykárt. Több termőültetvényen mínusz 4 fokos fagyot mértek. Üzemi szinten általában 30-40 százalékos termést várnak a gazdák a jelenlegi helyzet szerint.

