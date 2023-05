– Hogyan indul egy hosszútávfutói karrier?

– Nálam kerékpározással kezdődött a dolog, negyvenéves koromban – mondja az 57 éves Váradi Zoltán. Először csak Siófokig tekertem el, aztán tágult a kör, 1200–1500 kilométeres utaknak is nekivágtam: Dubrovnik, Salzburg, Zakopane. Soha nem utaztattam a biciklit – vonattal, kocsival, busszal –, mindig a szedresi házamtól indultam, és ide érkeztem vissza, két keréken. Aztán jött a futás, ami karriernek nem nevezhető, mert vannak nálam sokkal jobb eredményeket elérő sporttársak is. Ultra körökben talán az lehet figyelemre méltó az én esetemben, hogy még mindig csinálom, a korosztályomban egészen jól, és versenyt soha nem adtam fel. Közel száz versenyen indultam eddig, jórészt hosszú távokon.

Váradi Zoltán a különböző versenyeken szerzett érmekkel. A szerző fotója.

– Miért kellett váltani, ha a biciklizés is jól ment?

– Mert egyszer, körülbelül tíz éve elgázoltak, és összetörtek a bordáim.

– Külföldön történt?

– Nem, itt, Szekszárd mellett, a palánki úton. Akkor elment a kedvem a kerékpározástól, és 47 évesen elkezdtem futni. De nemrég újra elővettem a biciklit, és úszóedzéseket is tartok, mert csábít a triatlon.

– A maratoninál hosszabb távokat is fut?

– Ma már igen, de eleinte gyalázatosan ment a dolog. Öt–hat kilométert alig tudtam lefutni. Tavaly meg már körbefutottam a Balatont, ami 210 kilométer.

– Az időben mennyi?

– Kicsit több mint egy nap: 28,5 óra.

– Egyhuzamban vagy alvási szünettel?

– Egyben, alvás nélkül.

– Következő megmérettetés?

– Május 14-én egy hatórás futás lesz a kalocsai érsekkertben. Ez idő alatt ki, hány kört tud megtenni a kijelölt pályán? Ilyen versenyből van egyébként 12 órás, 24 órás, 48 órás és hatnapos is.

– A hatnaposnál azért csak kell aludni…

– Igen, annál kell, de nem viszik túlzásba. Húsz–harminc perceket alszanak, csodálatos állapotban vannak a végére. Egyébként ez az álmom. Ezen részt venni Balatonfüreden: hat nap alatt hatszáz kilométert futni, hatvanévesen. A fizikai korlátaim feszegetésének időszakát egy ilyen versennyel szeretném lezárni. Azután is marad életem része a sport, de már lájtosabb módon.

A Balaton is körbefutotta

Váradi Zoltán 1966-ban született Szekszárdon. Szedresen nőtt fel, ma is ott él, házas, két gyermeke van. A pécsi Zipernovszky Gépészeti Technikumban végzett 1989-ben. Pakson, az atomerőműben dolgozik, mint előkészítő technikus. Szabadidejében sportol és zenél. Lakodalmak közreműködőjeként negyven éve ismert. Emellett hosszú és ultrahosszú távokon fut. Már a Balatont is körbefutotta, ami 210 kilométer. Tíz éve edz és indul versenyeken. Ez idő alatt 22 ezer kilométert futott. Úszó- és kerékpáros edzéseket is tart, mert indulni akar a nagyatádi triatlonon (3,9 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás).