Új tribünnel és kibusszal gazdagodott a Mórágyi Sportegyesület, melynek hivatalos átadója május 12-én, pénteken a mórágyi sporttelepen zajlott. Az átadón köszöntőt mondott Glöckner Henrik polgármester, aki kiemelte, nemcsak a több mint száz férőhelyes tribün és a sportegyesület kisbusza ad ünneplésre okot, a sportpályára vezető járdát is letérkövezték, valamint a pályát is körbekerítették a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO pályázatainak köszönhetően. Jövőbeni tervük, hogy a tribünt lefedjék.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, országgyűlési képviselő kiemelte, jó érzés visszatérnie a gyarapodó Mórágyra, ahol a helyiek minden hétvégén focilázban égnek.

– A holnapi napon is egy komoly erőpróba elé néz a csapat, ugyanis Nagymányokon fognak megmérkőzni a tabella élén állókkal. Természetesen a második hely sem rossz, azonban reménykedünk benne, hogy végre sikerül nekünk is az élre törnünk. Azt gondolom az, hogy hetven főnél is nagyobb igazolt létszámmal büszkélkedhet a csapat, azt mutatja, hogy itt helyben is van értelme foglalkozni a focival.

Orbán Attila, Tolna Vármegye Közgyűlésének alelnöke beszédében elmondta, fontos lépés volt a sportpálya felújítása, hiszen ezzel is ösztönzik a fiatalokat a sportolásra és a falu fejlesztése okot ad a családok és későbbi generációk helyben maradására, így nemcsak természeti szépségei teszik vonzóvá a kistelepülést.

Illés Béla, a mórágyi focicsapat vezetőedzője lapunkat arról tájékoztatta, hogy a TAO pályázat útján tizenöt millió forintot nyertek a lelátó megépítésére és a térkövezésre, valamint több mint tizennégy millió forintot az egyesület által vásárolt kisbuszra.