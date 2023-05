A nyugdíjasoknak csütörtökön délután dr. Hegedűs Gyula, bátaszéki belgyógyász szakorvos adott szakszerű, s egyben közérthető tanácsokat, hogy az évek múlása ellenére miként őrizhetik meg fiatalságukat.

Fotó: Mártonfai Dénes

Az egészségvédő előadás címét Hegedűs doktor úgy módosította: Okosan, korosan, ugyanis a fiatalságot elsősorban a fejben, a gondolkodásban kell megőrizni. Ugyanis, mondta, már nagyon sokat tudunk a korosodásról, különösen az utóbbi években a tudomány egy csomó mindent kiderített arról, hogy a genetika hogyan befolyásolja az öregedést, és hogy az öregedés során a szervekben milyen elváltozások keletkeznek. Ennek a tudásnak birtokában lehetőségünk van okosan öregedni, ami egyszerre jelenti az egészséges élettartam és magának az élethossznak a megnyúlását is. Lényeges, hogy aktívnak kell maradni, mind szellemi, mind fizika és közösségi vonatkozásban.

A kérdésre, hogy az aktívabb mozgás nem veszi-e jobban igénybe, nem koptatja-e a szervezetet, azt válaszolta, nem kopunk, mert az ember nem gép. Az intenzívebb mozgás pedig jelzést, egy ingert ad a szervezetnek, s az képes hozzá erősödni a megemelt aktivitáshoz. A megnövekedett erőnlét pedig önbizalmat, nagyobb szabadságot, több örömet ad. Itt nincs korhatár, ez érvényes egész életünkre. Természetesen vigyázni kell, begyulladt ízületeket nem szabad túlerőltetni, mert a beteg, felpuhult ízület sérül, képes kopni.

Válaszolva a kérdésekre a belgyógyász szakorvos elmondta, nem csak a materiális szervezet változik az évek múlásával, így van ez a szellemiekkel, a memóriával is. A tudomány az utóbbi években sok lényeges ismerettel gyarapodott. Eszerint az ember az emlékeit hozzáigazítja jelenlegi személyiségéhez, sőt, be tud fogadni, beépít a memóriába olyan emlékeket is, amik nem történtek meg.

Beszélt arról is, hogy a korban előre haladva kopik a memória, csökken a tárolt adatok mennyisége. Viszont ezt folyamatosan pótolni kell, újabb ismeretekkel úgymond mozgatni az agyat.

A Babits kulturális központban kedden délután ennek a beszélgetésnek, előadásnak félszáz résztvevője, hallgatója volt. Ami viszont elgondolkoztató, hogy az előadón kívül alig voltak férfiak. Kétségtelen, a nők jó pár évvel tovább élnek, így különösen hetven év fölött létszám fölényük elvitathatatlan. De a teremtés koronái is öregednek. Nekik nem kell a jó tanács?