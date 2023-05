A Magyar Falu Programnak köszönhetően megújult a település óvodája. Korszerűsítették a fűtésrendszert, felújították a tornaszobát, előtető és új kerítés épült, udvari járda és csapadékvíz-elvezetés készült, valamint bővült a parkoló. Fülöp János polgármester meghívására Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is részt vett a csütörtöki átadón.

Gyopáros Alpár (k) kormánybiztos, Horváth István (j) parlamenti képviselő és Fülöp János, Őcsény polgármestere mondott ünnepi beszédet. Fotó: Mártonfai Dénes

Köszöntőjében a kormánybiztos kiemelte, hogy a Magyar Falu Program kihirdetésekor célul tűzték ki, hogy megállítsák a kistelepüléseken a drasztikus létszámcsökkenést. Őcsény is remek példa erre, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2003-ban még 2600-an lakták a községet, ám 2010-re 2300-ra esett vissza a lakosságszám. Mostanra viszont sikerült megállítani a csökkenést, sőt, jelenleg 2400-an lakják a falut. A háromcsoportos óvodába jelenleg 68 gyerek jár, emellett minibölcsőde, bölcsőde is működik a településen, így az utánpótlás biztosítottnak látszik. Gyopáros Alpár szerint ezért is fontos, hogy olyan fejlesztéseket segítsenek elő a programmal, amelyek a gyermeknevelést támogatják.

Horváth István azt hangsúlyozta, hogy a Magyar Falu Program az a kezdeményezés, amely a legtöbb vidéki emberhez eljut. A választókerületében lévő mind a tizennégy kistelepülésen történt valamilyen fejlesztés tavaly ennek révén. Összesen 44 projekt valósult meg 550 millió forint értékben. A következő kiírások során pedig arra törekednek, hogy azok a már elért eredményekhez kapcsolódjanak.