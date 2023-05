A település május 24-én, 71 éves korában elhunyt polgármestere előtt szerdán 15 órától a ravatalozónál hajtottak fejet hozzátartozói, rokonai, barátai, ismerői és tisztelői. Megjelent számos jelenlegi és egykori polgármester kolléga is. Mivel a néhai vezető a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke is volt, képviseltette magát a szerveződés is, akárcsak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

A katolikus szertartás szerinti temetést dr. Nyúl Viktor plébános celebrálta. Krachun Szilárd érdemeit a helyi önkormányzat részéről a korábban húsz éven át bátaapáti jegyzőjeként tevékenykedő Bakó Józsefné méltatta. Ugyancsak megemlékező beszédet tartott Tillmann Péter, Feked polgármestere, egyúttal a TETT alelnöke, valamint Paluska Zoltán, a Bátaapáti Egresmenti Természetvédő és Vadásztársaság elnöke.

Mivel Krachun Szilárd egyik kedvenc szabadidős elfoglaltsága a vadászat volt, kürtök hangjára indult a gyászmenet a sírhoz. A néhai település vezető nyughelyére tisztelete jeléül Potápi Árpád János is virágot helyezett. Az államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ezt írta a legnagyobb közösségi portálon olvasható bejegyzésében: „Közel harminc esztendőt felölelő településvezetői tevékenységének köszönhetően Bátaapáti Tolna megye egyik legrendezettebb községévé vált.