Azt írta az illető, hogy sétája során meglepő felfedezést tett: egy elhagyott műfogsorra bukkant a szálkai tó partján, amelyet – átérezve a probléma súlyát – szeretne minél előbb visszajuttatni eredeti tulajdonosához. A megtaláló szépen begyűjtötte és egy romantikus, naplementés fotót is lőtt a fogpótló eszközről, majd kitette az egyik legismertebb helyi közösségi oldalra. A poszt természetesen rögtön meglódította az olvasók fantáziáját, azonnal megindultak a találgatások, milyen helyzetben hagyhatta el az elárvult fogsort a gazdája. Záporoztak a hozzászólások: mémek, vicces fotók, ötletes megfejtések és természetesen dicsérő sorok lepték el a posztot.

Nem kellett sokat várni, a sok megosztásnak köszönhetően hamar elő is került a tárgy gazdája, akinek már másnap átadta a fogsort a becsületes megtaláló. Mint kiderült egy idős, decsi horgászé volt, aki hétfőn szokás szerint pecázni volt arrafelé. A legizgalmasabb kérdés persze mindenki számára az volt, hogyan is hagyta el a fontos eszközt a tulajdonosa. Az egyébként szekszárdi illetőségű megtaláló elmondta, az idős úr időnként ki szokta venni a protkót, így történt most is, majd ezek után lazán zsebre vágta. Innen eshetett ki, amikor elindult hazafelé – vélte. Csak másnap reggel vette észre, hogy hiányzik, amikor be szerette volna újra tenni.

Nyilván harctéri ideg kaphatta el, hiszen mint megtudtuk, a felső protézist nemrégiben készíttette, 350 ezer forintért. A megtaláló fiatalember szavai szerint amikor találkoztak, a bácsi csak azt hajtogatta: el sem hiszi, hogy meglett, és hogy vannak még ilyen emberek. – Pedig először poénnak indult. Nem mindennapi, hogy az ember csak úgy talál egy fogsort, de mindenképpen szerettem volna visszajuttatni a tulajdonosához. Örülök, hogy ilyen gyorsan sikerült – mondta a megtaláló.