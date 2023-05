A majális további részében, már a park színpadán több civil csoport mutatkozott be, így a MESZ Dance Tánccsoport, az MMS - Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, az Iberican Táncegyesület és a Magyar Wing Tsun Egyesület - Leung Ting Wing Tsun Kung Fu. Csengő ének is betöltötte a környéket, hiszen a Tücsök Zenés Színpad is előadta repertoárját. Az Oldtimer Club Pécs jóvoltából pedig a múlt századot idéző autó- és motorcsodák érkeztek a park melletti területre.

Este a Desperado feat. Timi nevű csapat, végül a Kozmix együttes szórakoztatja majd zenéjével a publikumot.