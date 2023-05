A Paksi Rendőrkapitányság, a Paksi Vízirendészeti Rendőrőrs, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, a Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Mezőőri Szolgálat, valamint a Paksi Polgárőr Egyesület beszámolóit tárgyalta a grémium. Kudorné Szanyi Katalin képviselő (PDF) arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakótelepen működő éjjel-nappali üzletnél gyakran problémát okoz, hogy a fiatalok ott maradnak és zavarják a lakók nyugalmát, illetve az Ürgemezőre vezető úton tapasztalható gyorshajtásokra. Mezősi Árpád képviselő (PDF) is ilyen jellegű problémákat vetett fel. Mint elhangzott, az ülésen felvetett problémákra igyekszik a rendőrség megoldást találni. Szabó Péter polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítani gyermekeink védelme érdekében a prevencióra, felvilágosításra. A beszámolókat elfogadta a testület, megköszönve a szervezetek munkáját. A beszámolók a paks.hu oldalon, a testületi anyagok fül alatt megtalálhatók.

Közalapítványok és alapítványok beszámolói is napirenden voltak. A Paksi Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítvány, a Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson Közalapítvány, a Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány, a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, valamint a Paksi Duna-partért Közalapítvány beszámolóit elfogadta a testület.

A képviselő-testület, élve a törvény adta lehetőséggel, a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának emeléséről határozott. Döntésük értelmében a tavalyi 72.500 forintról 80 ezer forintra emelték az illetményalapot. Szabó Péter polgármester indoklásában elmondta, hogy a tavalyi rendeletmódosítás óta eltelt időszakban az önkormányzat likviditási helyzete kismértékben javult, ami lehetővé teszi a köztisztviselői reálbércsökkenés mérséklését. A javaslatot a képviselő-testület elfogadta.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletet is tárgyalta a grémium, amit tíz igen és két tartózkodás mellett elfogadtak.

Módosították a 2023. évi költségvetési rendeletet, változás van többek között a támogatásokat illetően, valamint céltartalékot is képeztek. Szabó Péter elmondta, hogy a költségvetés összeállításakor még nem látták előre, hogyan alakul az idei büdzsé, így nem dönthettek támogatásokról. Mivel azóta a likviditási helyzet kis mértékben javult, így javaslatot tett egyházak, a Tűzvirág Táncegyüttes, a Gasztroblues fesztivál, a Gyapa Derbi SE és a Paksi Kézilabda SE támogatására, ami összesen 27,5 millió forint. A polgármester emellett a támogatások odaítélése után fennmaradó összeg, mintegy 200 millió forint céltartalékba helyezését javasolta. Heringes Anita képviselő (PDF) hozzászólásában azt mondta, hogy közös előzetes egyeztetésre lett volna szükség arról, hogy kiket támogat az önkormányzat.

A Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtárat Paks Város Önkormányzata 2023. július 1-vel átadja a Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának – erről döntött a testület, miután az önkormányzat a 2023. évi költségvetés tarthatósága érdekében áttekintette a vállalt feladatokat, az önkormányzati fenntartású intézmények működését. Az iskolai könyvtár működtetése a vonatkozó jogszabályok szerint az általános iskola feladata, de eddig a városi könyvtár vállalta ezt, mert az önkormányzatnak nem okozott pénzügyi nehézséget ennek finanszírozása. Az iskolai könyvtári tevékenység önkormányzati finanszírozásának megszüntetése egy könyvtáros álláshely megszűnését vonja maga után az eddigi működtetőnél, ezt is átvezették az alapító okiratban. Szabó Péter kiemelte, a Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár továbbra is ugyanazon a helyen fog működni, a szolgáltatáshoz változatlan formában jutnak hozzá a gyermekek, pedagógusok. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadták.

Önkormányzati tulajdonú cégek beszámolóit is tárgyalta a grémium. A TelePaks Médiacentrum NKft., a Paksi Közművelődési NKft., valamint a Paksi Közlekedési Kft. 2022. évi beszámolóit egyhangúlag fogadták el, a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt.-ét nyolc igen és négy nem szavazat mellett.

Az önkormányzat elkészíttette, a képviselő-testület pedig májusi ülésén tárgyalta a 2023–2028 közötti időszakról szóló Környezetvédelmi és fenntarthatósági programot. Az előterjesztés tárgyalásakor Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai kimagasló munkát végeztek a program összeállításakor, amely garantálja a minőséget és az elvárt környezetvédelmi tevékenységet. Kudorné Szanyi Katalin képviselő (PDF) is méltatta az anyagot, de hozzászólásában jelezte, hogy talán érdemes lenne az elektromosbusz-közlekedés okozta rezgésterhelést megvizsgálni a Malomhegyen. Heringes Anita képviselő (PDF) megismételte korábbi javaslatát, miszerint a lakosság körében végezzenek igényfelmérést, adjanak véleménynyilvánításra alkalmas felületeket. Szabó Péter azt mondta, hogy a lakosságnak eddig is volt lehetősége arra, hogy a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákat, észrevételeket jelezzék a Paksi Közlekedési Kft.-nek. Pálmai Klára képviselő (Fidesz–KDNP) arról adott tájékoztatást, hogy jelenleg is egyeztetések folynak a felmérés és a lakossági vélemények kezelése kapcsán. A fenntarthatósági programot végül egyhangúan elfogadta a testület.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Véleményezés – Partnerségi dokumentációról és Partnerségi véleményekről (Városi csomag – Teljes eljárás) is szerepelt az ülés napirendjén. A polgármester emlékeztetett arra, hogy lakossági fórumot is tartottak ezzel kapcsolatban áprilisban. Most azt kellett elfogadnia a testületnek, hogy kit tekintenek Partnernek az eljárásban.

Zárt ülésen tárgyaltak a DC Dunakom Zrt.-t érintő személyi kérdésről és a cég alapszabályának módosításáról. Arról határozott a testület, hogy Domonkos Tamást, a DC Dunakom Zrt. vezérigazgatóját 2023. május 31-vel tisztségéből visszahívják, és munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntetik, ugyanakkor 2023. május 31-től augusztus 31-ig terjedő időtartamra Seemann Erikát bízzák meg ingyenes megbízási jogviszonyban a vezérigazgatói feladatokkal.

A zárt ülésen döntöttek a Gyermekeinkért kitüntető cím adományozásáról is. A díjat a városvezetés az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerésére alapította. Az elismerést a testület döntése értelmében idén Bartal Edit, a Paksi Bezerédj Általános Iskola pedagógusa és Hegedűs Ferencné, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa veheti majd át a pedagógusnap alkalmából szervezett városi ünnepségen.