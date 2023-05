Ahogy korábban jeleztük, a műtét jól sikerült, a körülményekhez képest jól van a négyéves kislány, bár édesanyja, Ilona azt mondta, Laura még nem panaszmentes. A kötött izomzaton ejtett, kívülről aprócska, pattanáshoz hasonló kis bemetszések ugyanis még több mint egy hét után is fájdalmassá teszik számára a mozgást.

Az orvosi vélemény szerint ez természetes, normális ebben a helyzetben, hiszen még tart a lábadozás időszaka. Mint ahogy a beavatkozások helyénél tapasztalható véraláfutások is jó jelnek számítanak, Nazarov szerint ez azt jelenti, hogy ott korábban nem volt vérkeringés, most pedig van. Komoly bizakodásra ad okot, hogy már most, a műtét után is érezhető némi változás Laurán: eddig nem tudta kinyújtani a lábát, a lábfejei is befelé fordultak, amelyet most már szépen ki tud egyenesíteni.

A hazaindulás előtti utolsó kontrollon a család egy tolmács segítségével tudott konzultálni az orosz származású, de Spanyolországban praktizáló sebésszel, Igor Nazarovval, aki részletesen tájékoztatta a szülőket a műtétről és a további teendőkről. Az anyuka szerint Nazarov nagyon kedves volt velük és Laurával is. Mivel már sok kis magyar beteget gyógyított, így már magyarul is meg tudta kérdezni páciensétől, hogy fáj-e a sebe.

– Azt mondta, úgy sikerült a beavatkozás, ahogy tervezte, sőt miután a kislánynak jók az adottságai, még több bemetszést tudott végezni, mint ahogy korábban gondolta – mondta Ilona, akitől megtudtuk, két vágást ejtettek Laura nyakán, öt-öt bemetszést a karjain, a lábain pedig összesen 21-et.

Ez a remények szerint még többet segít majd a kötött izomzat felszabadításában – vélekedett az orvosa. A sebész, ahogy korábban is tette, ezúttal kiemelte a rehabilitáció fontosságát: a műtét és az utókezelések segítségével ugyanis egy teljesen új izomzatot építenek majd fel a kislányak, aki ennek köszönhetően a remények szerint önálló mozgásra is képes lehet.

A napokban Dezsővel, a kecskével bővült a család, amit Laura nagyon szeret (Beküldött kép)

Laurának tehát nagyon sok kezelésre lesz még szüksége, amelynek az operáció utáni néhány hetes lábadozást követően kezdődhetnek el. Júliusban a tervek szerint három-három hetet töltenének a Bethesda Gyermekkórházban és a Pető Intézetben.

– A rehabilitáció nélkül a műtét semmit sem ér, de sajnos az anyagi helyzetünk nem bír ennyi terhet, már a műtéthez minden családi segítséget kimerítettünk – mondták korábban a szülők, akik ezúton is köszönik mindenkinek, aki bármilyen összeggel támogatta idáig gyermekük gyógykezelését.

Azt kérték, akinek módjában áll, az eredmények érdekében támogassa a kislány további gyógykezelését. A támogatásokat az alábbi számlaszámra lehet eljuttatni:

Számlatulajdonos: Deák Laura

Törvényes képviselő: Száraz Ilona

Számlaszám: 11773463-01304053

IBAN: HU02 1177 3463 0130 4053 0000 0000

Édesanya telefonszáma: +36/20 615-2735

Az Együtt Lauráért Fb-oldala: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089808649109