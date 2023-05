A következő hétvégén lesz Pünkösd, és ez már évtizedek óta ünnep, egyben fesztivál is Szekszárdon. Erre idén is változatos, nagyszerű programokkal készül a szervező, a Babits Kulturális Központ. Hogy mi lesz ezen a három napon, azt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentették be.

Ennek alapján készült a teol.hu következő podcast-je, amelyben Gyurkovics János, Szekszárd város alpolgármestere, Berlinger Attila, a központ igazgatója valamint az étkeket és az ahhoz illő bort kínálók, Herrné Szabadi Judit, a Szekszárd Borvidék Kft. igazgatója és Keszthelyi Szabolcs, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke mondja el, milyen lesz a három nap kulturális, illetve gasztronómiai programja.

Korábbi podcast beszélgetéseinket ide kattintva találja!