Amikor megvettük ezt az épületet, arra gondoltunk, hogy visszaállítjuk abba az állapotába, amilyen fénykorában volt. Mostanra ez elért egy olyan szintet, hogy civil kezdeményezés keretében bemutathatóvá vált az érdeklődőknek, a község lakóinak és azoknak a vasútbarátoknak, akiknek ez élményt jelent – mondta Pálmai Ödön, a Garancia Mérnöki Iroda Kft. tulajdonosa.

Megtudtuk tőle, hogy a felújítás eleve nem öncélú volt, hanem szerették volna egy afféle kis vasútmúzeumként megtekinthetővé tenni. Az épület fő funkciója azonban nem ez: építéssel foglalkozó cégük központja működik itt.

Az állomás történetéről kiderült, hogy maga az épület 1896-ban épült, itt Dalmandnál három vágányos állomás volt, három ipari vágánnyal. Az építmény egy típus-épület volt, amelyet a Magyar Államvasutak osztrák-magyar monarchiabeli mintára építtetett itthon egységesen.

Pálmai Ödön szerint annak idején ez a vasúti szakasz komoly forgalommal rendelkezett, ráadásul jelentős szerepet játszott a monarchia életében is, hiszen Bosznia megszállása idején, az első világháború előtt a hadiforgalom jelentős része ezen a vonalon történt. A személyszállítás egyébként egészen 1990. áprilisáig működött, amikor megszűnt Dombóvár és Tamási között a vasúti közlekedés.

Felmerülhet persze, hogy még ha megteheti is, milyen indíttatásból vásárol valaki egy vasútállomásépületet. Pálmai Ödönnél korán eldőlt a vasút iránti szerelem: egy ehhez hasonló állomásépületben gyerekeskedett Siófokon. A dédapjától kezdve a család minden férfitagja vasutas volt, sőt már neki is sikerült átragasztania a fiára ezt a rajongást, aki szintén a vasútnál dolgozik.

A negyvenéves pályafutása során – amíg gyakorló vasútmérnöktől az osztályvezetőig többféle területen tevékenykedett – rengeteg vasúttörténeti emléket gyűjtött össze, amelyet most már előzetes jelentkezéssel bárki megtekinthet a gyönyörűen megszépült, az esti órákban még díszkivilágítással is büszkélkedhető épületben.

– Ez az épület az enyészeté lett volna, ha Pálmai Ödönék meg nem mentik, így pedig a település ékévé vált, egy igazi turisztikai látványosság. Most már nekünk is van egy olyan épületünk, amelyre büszkék lehetünk – fogalmazott az átadást követően dr. Stammné Juhász Luca, Dalmand polgármestere.

Mint mondta, régóta tervben van a Tamási és Dombóvár közötti kerékpárút megépítése, amelyhez minden érintett településtől azt kérték, legyen egy olyan hely náluk, ahol a kerékpárosok le tudnak ülni, meg tudnak pihenni, esetleg olyan látványosság, amit meg tudnak tekinteni.

– A megszépült állomásépület és környéke abszolút alkalmas erre a célra, ahogyan arra is, hogy emlékeztessen a múltunk egy darabkájára, arra az időszakra, amikor még vonattal jártunk innen – vélekedett a településvezető, aki maga is sok szép emlékeket őriz erről, hiszen karonülő kisgyerekeivel innen utaztak Tamásiba és Gunarasra, de itt várta szüleit is, akik Dombóvárról látogatóba jöttek hozzájuk.

A délelőtti átadó ünnepséget követően délután három izgalmas, közlekedéstörténeti előadást is meghallgathattak az érdeklődők. Dr. Gruber Attila, vasútbarát politikus, egykori ausztráliai és új-zélandi nagykövet, aki bejárta az egész világot vonattal, kalandjairól tartott egy színes, vetítéssel egybekötött beszámolót.

Őt Meleg Zoltán előadása követte, aki a magyar vasút és járműtörténelemről beszélt, végül maga Pálmai Ödön előadását hallgathatták meg az érdeklődők az egykor itt futó, 49. számúvasútvonal történetéről. Az ide látogatókat a nap folyamán ingyenes, a régi helyi vasúti emlékeket bemutató lovaskocsizásra is invitálták a szervezők, akik "zsíros deszkával" és "aprószögnek" nevezett pálinka-félével is készültek az ünnepségre.