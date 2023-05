A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. életében már hagyomány, hogy a társaság évente egyszer megnyitja kapuit az érdeklődők előtt Bátaapátiban. Ilyenkor az 1,7 kilométer hosszú és 10 százalékos lejtésű aknán keresztül juthatnak a regisztrált látogatók a földfelszín alatti tároló kamráiba. A vendégek idén is a legmagasabb fokú biztonsági követelmények betartásával tájékozódhattak a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezéséről.

A földfelszín felett is programokkal várták a Bátaapátiba érkezőket. A hagyományhoz hűen gyermeknappal ötvözték a nyílt napot a szervezők – írta meg a Telepaks. A gyerekek az udvaron kipróbálhatták a pedálos gokartokat, és a Csurgó zenekar koncertjét is megtekinthették. Népszerű volt az arcfestés és a kézműves-foglalkozásokat is szép számmal látogatták a családok. Újdonságnak számított, hogy a Mecsekérc Zrt. munkagépeibe is beülhettek a gyerekek.

Plesz-Kereki Bianka, az RHK Kft. megbízott kommunikációs vezetője azt mondta, a társaság fő célja, hogy minél többen megismerjék a tevékenységüket. A nyílt napra érkezők betekintést nyerhettek a radioaktív hulladékok kezelésébe, a felszín alatt pedig személyesen tájékozódhattak arról, hogy milyen biztonságos körülmények között helyezik el az atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékait. A szakemberek minden felmerülő kérdésre készségesen válaszoltak.