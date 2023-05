A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban 112-en érettségiznek magyar nyelvből és irodalomból középszinten, 22-en pedig emelt szinten tették ezt. Heilmann Józsefné, a gimnázium igazgatója elmondta, már a múlté a covid miatti szigor, mikor csak kilencen lehettek egy teremben, most a középszintűt hét, az emelt szintűt pedig kettő osztályban írták. Az utóbbit többen olyanok, akik más iskolából jöttek, ugyanis a Garay gimnázium emelt szintű vizsgaközpont, így itt írták meg ezt a dolgozatot.

Fotó: Mártonfai Dénes

Mint azt már legtöbben tudják, a borokról szóló ismeretterjesztő szöveget kapták a magyarból középszinten érettségizők, és feladat volt egy Lázár Ervin-novella elemezése is. Volt egy másik lehetőség is, ami ebben az évben várható volt, Petőfi Sándor és Tóth Árpád Csokonairól szóló verseinek összehasonlítása. Ezekre négy óra állt rendelkezésre, de sokan már jóval korábban letették a tollat, fél egy körül jó páran már az utcán összegezték a történteket.

–Nagyon egyszerű volt – mondta Komjáti Violetta a 12-ik C-ből. – A bikavér eredetéről írtam, itt szóba került Szekszárd, hisz Garay János írta le először, hogy a szekszárdi bor olyan, mint a bika vére. A szövegelemzés is nekem kedvező volt, Lázár Ervint én alapból is nagyon szeretem.

Odébb a gimnázium előtt egy fiúcsoport. Ők is a Lázár novellát választották. Benn a folyosón is a hazai terepnek örültek. Mert jó volt arról írni, hogy az egriektől visszaszerezték a szekszárdi borok az elnevezést, és A kovács című novellát is szinte valamennyien ismerték. Egyébként az is kötődött valamelyest Szekszárdhoz, hisz írója, Lázár Ervin is a Garay Gimnázium diákja volt. A Petőfi elemzésre meg lehetett számítani, ebben az évben minden róla szól.

Kedden a matematika talán nehezebb lesz, mondták többen, de megoldják biztos azt is.

A Tolna Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó nyolc iskolában több mint 430 tanuló vizsgázik az érettségi időszakban – derül ki az iskola tájékoztatójából. Szekszárdon, az Ady Endre Technikum és Kollégiumban magyar nyelv és irodalomból négy osztályból összesen nyolcvanan jelentkeztek érettségi vizsgára, közülük egy fő mérette meg magát emelt szinten. A fiatalok reggel a hagyományoknak megfelelően az iskola udvarán gyülekeztek, a vizsga 9 órakor kezdődött és a diákoknak négy órájuk volt a feladatok megoldására. Nem mindenki használta ki ezt az időkeretet, volt, aki már 12 óra előtt letette a tollat.

Több tanulót is megkérdeztünk, hogyan vélekednek a feladatokról. Többségében egybecsengő válaszokat adtak: nem érezték igazán nehéznek a feladatsort, sokkal nehezebbre számítottak. Még az is megkönnyebbülten hagyta el a helyszínt, aki reál beállítottságú lévén, sokkal jobban félt a magyar vizsgától, mint amennyire a matematikától tart. Mint mondták, olyan jellegű feladatokat kaptak, mint amilyenekre készültek. A válaszokból az is kiderült, hogy a szövegalkotási feladatnál a többség az érvelést találta szimpatikusabbnak, a második feladatrészben pedig inkább A kovács című Lázár Ervin novella elemzését választották, egyszerűbbnek érezték, mint a Petőfi Sándor, Tóth Árpád verselemzést.

Kaszáné Muráti Beáta, az Ady Endre Technikum magyar-történelem szakos oktatója 21 éves pályája alatt kialakult egy hagyomány: az általa felkészített érettségizőkkel összejönnek a vizsga után, átbeszélik a feladatokat, megosztják az élményeket, „levezetik a feszültséget”. Most sem volt ez másképp. Tanítványai úgy nyilatkoztak, az első feladatrészben kifejezetten tetszett nekik a szövegértési feladat, hiszen a kapott szöveg az egri mellett a szekszárdi borvidékről szólt, a szövegalkotási feladatnál pedig a nagy többség az érvelést választotta. Az esszé témájául kivétel nélkül minden nyilatkozó tanítványa Lázár Ervin novelláját választotta. Ugyan számítottak rá, hogy a Petőfi emlékév kapcsán lesz a költővel kapcsolatos feladat, de az a novellaelemzésnél nehezebbnek tűnt a fiatalok számára.

Podcast beszélgetésünkben a feladatsort elemeztük Rajos Judittal, a Garay János gimnázium tanárával.

Az érettségi kedden a matematika vizsgával folytatódik, melyről a TEOL.hu-n ugyancsak beszámolunk. A matematika feladatokat podcast beszélgetésben is elemezzük.