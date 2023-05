35 ÉVE „vízügyi múzeum avatása zajlott le a volt borrévi gátőrházban. A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna Megyei Körzeti Csoportjának közreműködésével létrejött múzeumot dr. Hajós Béla, a Vízügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg, majd Fejér László, az esztergomi vízügyi múzeum igazgatója vágta át az avatást jelképező nemzetiszínű szalagot. A múzeum létrehozóinak célja az, hogy valósághű környezetben mutassák be Sárköz vízgazdálkodásának múltját és jelenét, életképeket villantsanak fel a vízügyi szolgálat nehézségeiről, szépségeiről.”

35 ÉVE „ügyeletes újságírónkat értesítették, hogy az úgynevezett Kispipa udvarban egy ismeretlen személy vegyszeres hordókat mosott ki, s a hordókban maradt szennyeződés áruló nyomokat hagyva folyt le a szennyvízcsatornába. Az eset szemtanúját felháborította az eset, hiszen a közelben élelmiszerüzlet, étterem, óvoda is van, a nyilvánvaló környezetszennyezésen kívül fennáll az esetleges tömeges mérgezés veszélye is.

A Népújság ügyeletes munkatársa értesítette a Köjál illetékeseit, akik azonnal kivizsgálták az eset körülményeit. Megállapításaik szerint szerencsére komolyabb szennyeződés ezúttal nem történt. A hordókban ugyanis »csak« poliuretán volt, ami nem számít veszélyes anyagnak környezetvédelmi szempontból. A vizsgálat azonban más szabálytalanságokra is fényt derített, arra például, hogy egy vállalat munkatársai egyéb alkalmakkor is mostak itt nemcsak vegyszeres hordókat, hanem személy- és tehergépkocsikat is. Ezért a Köjál szekszárdi kirendeltsége szabálysértési eljárást kezdeményezett a vállalat ellen.”

35 ÉVE „Tolnán hol az egyik, hol a másik iskolában, óvodában nem tudták fogadni reggel az oda érkező gyerekeket, mondván, betörés volt.

Az akkor még ismeretlen betörő hovatovább rettegésben tartotta a tolnaiakat. Ahol megfordult, mindent felforgatott, tört, zúzott és magával vitte az összegyűjtött kávépénzeket. A tanácsházát sem kímélte. Onnét gyászzenét tartalmazó kazettákat és szintén kávépénzt lopott el. Május 4-én az 1. számú iskolát látogatta meg. E betörés bejelentését követően a szekszárdi rendőrkapitányság akciócsoportja két órán belül elfogta a betörőt. A tettes a fiatalkorú K. A. 15 éves tolnai lakos, aki őrizetbevétele során a bűncselekmények elkövetését beismerte és megkerült a legutóbbi betörésből származó kávépénz is. Ügyében a vizsgálat folytatódik.”

A Hajdan című sorozatunk korábbi részeit ide kattintva olvashatja.