Nagy múltra tekint vissza, hogy május utolsó hétvégéjén, a hősök napjához kapcsolódóan megszervezik a programot, amely mostanra kiérdemelte a nemzetközi jelzőt, ugyanis határon túlról, Erdélyből és Szlovákiából is érkeztek csapatok.

A péntek még leginkább a ráhangolódásról, a táborépítésről szólt, este pedig helyi zenekarok, az Átok, a Four to four és a Neon verebek adott koncertet. A katonai hagyományőrzők amellett, hogy megidézik a 175 éves Magyar Honvédség múltját, több kort és fegyvernemet is az érdeklődők elé tárnak. Korhű tábort húztak fel az 1848-as szabadságharc 52-es gyalogezredét képviselők, de az I. és a II. világháború katonai táborai is megelevenedtek. Nemcsak a magyar, hanem az amerikai, a német, az olasz és az orosz is. Szombatra megérkeztek a X. század harcászatát bemutató hagyományőrzők, akik íjászattal, lovagoltatással várják az érdeklődőket.

Az autógyűjtők veterán járműveket vonultatnak fel, és szombaton a hagyományőrző tűzoltó egyesületek tagjai is csatlakoztak a kiállítókhoz. A reggeli megnyitó után felvonulást tartottak a városban a résztvevők, majd jótékonysági futást. Délután többek között NAV kutyás bemutatót, Napóleon kori hadi ütközetet és tűzoltó bemutatót láthatnak a kilátogatók. A gyerekek egy kisméretű tankot is kipróbálhatnak – tudtuk meg Győrfi Attila szervezőtől.