Pénteken, kora délután ennek programjáról tartottak sajtótájékoztatót a Babits kulturális központban. Bevezetőjében Gyurkovics János alpolgármester elmondta, hogy nagy összefogással szervezték, s rendezik meg ezt a május 27-én, szombaton kezdődő és hétfő estig tartó Pünkösdi Fesztivált.

A szerző felvétele.

Bizonyította ezt a hónap eleje, mikor a május elsejei programok is pompásan sikerültek, s ha az időjárás kedvezőre fordul, így lesz ez a jövő hét végén is.

A három nap programjait a kulturális központ igazgatója, Berlinger Attila sorolta. Az ünnep központi helyszíne, a korábbi években rendezett Pünkösdi Fesztiválokéhoz hasonlóan, a Béla király tér lesz. Ott áll majd a nagyszínpad, ahol a magyar könnyűzene élvonalába tartozó sztárfellépőket is fogadnak.

Itt lesz a Kossuth díjas énekes, dalszerző, Demjén Ferenc, vagy az Omega együttes egyetlen aktív zenészével, Debreceni Ferenccel együtt játszó Testamentum zenekar, mely viszi tovább az Omega hagyományait. Hétfőn este pedig ezen a színpadon a fiataloknak szóló hangversennyel a tehetségkutató versenyeken és országos versenyeken nagydíjat elért előadó, Paulina következik.

A Béla király tér mellett, mintegy próba helyszínként, a piactéren diszkó lesz, jeles előadókkal. Előbb napjaink zenéjével, kimondottan a fiataloknak, másik nap pedig a korábbi évek nagyszerű számaival az idősebb, örökké fiataloknak nyújtva szórakozást.

A gazdag programkínálatban, amelyről szép kiállítású műsorfüzet is készült, komoly szerepet kap a gasztronómia. Keszthelyi Szabolcs, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, bár idén a fesztivál címében nem szerepel, mint korábban, hogy a hal és a vad ünnepe, a résztvevő három étterem kínálatából nem hagyják ki az előző pünkösdökön nagy tetszést kiváltott ilyen étkeket.

Négyezer adagot készítenek ezekből. Bízva a jó időben, a kedvező forgalomban, azt azért nem szeretnék, ha annyira jó lenne az idő, mint az előző évben, mikor a hőségben szinte elolvadtak, s csak estefelé teltek meg vendégekkel az éttermek.

Ugyancsak része a fesztiválnak a borospincék kínálata. Erről Herrné Szabadi Judit, a Szekszárd Borvidék Kft. igazgatója beszélt. Elmondta, azok a pincék, pincészetek, ahol van hangulatos terasz, rendezvényterem, ott nem csak itallal, étellel is várják a vendégeket, turistákat. Ennek a 24 pincének címe, elérhetősége, egy térképpel együtt, benne van a programfüzetben, de segíti még a tájékozódást a Szekszárd Borvidék honlapján is információ. Emellett a Béla király téren is ott lesznek a pincészetek.

A sajtótájékoztatón Berlinger Attila beszélt arról is, hogy a szponzorok támogatása mellett az segítette jelentős mértékben ennek a fesztiválnak a megrendezését, hogy a város önkormányzata, az anyagi gondok ellenére az ilyen nagy rendezvényekhez idén 50 millió forintot biztosított.