Száraz Ilona elmondta, 9 óra 45 perckor tolták be a műtőbe, és 11 órakor már be is fejezték a beavatkozást. Az eredetileg tervezettnél szemmel láthatólag több bevágást ejtettek Laura testén, érezhetően nagyon érzékeny mindenfelé.

– Nem tudja ugyan jelezni, ha fájdalma van, de így is érezzük, hogy fáj neki szinte minden mozdulat: többször sírva fakadt szegény – mondta Ilona, aki férjével együtt délelőtt óta el sem mozdul a kislány ágya mellől.

A hírek szerint Laurát az esti órákban megnézi Nazarov doktor, majd egy tolmács segítségével beszélget a szülőkkel arról, hogyan sikerült a műtét, mire számíthatnak rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Ilona azt mondja, nagyon várja már a híreket, reméli, minden rendben történt. A tervek szerint a holnapi napot még Barcelonában töltik, még vár rájuk egy kontroll, majd csütörtökön hazaindulnak.

A hónapok óta tartó közösségi gyűjtésnek köszönhetően sikerült előteremteni az összeget arra, hogy Deák Laura a szüleivel együtt elutazhasson Barcelonába a szükséges beavatkozásra, amely azért szükséges, hogy a mozgásában is korlátozott gyermek fejlődését segítse.