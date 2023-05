Délelőtt egy nyíltszíni csata kezdődött, ezzel párhuzamosan Kohári Gabriella régész és kiváló szakács az előző napihoz hasonlóan izgalmas, bár teljesen más középkori fogásokkal örvendeztette meg az érdeklődőket a várban üzemelő látványkonyhájában.

Fotó: Facebook

Ebéd után a kora újkori sebészettel ismerkedhettek a látogatók, majd informatikával és történelemmel foglalkozó előadás következett. Ezután a gyerek vitézi próbát ismerhették meg az érdeklődők, amelyet törzsi hastánc, tüzérségi-, fegyver- és solymász bemutató, majd tombola követett. A koraesti órákban egy XVI. századi viseletbemutatót tekinthettek meg, majd egy bábszínházi előadásban, a Paprika Jancsi című mesét. Az esti program volt a nap fénypontja: elsőként egy látványos ostrom, várcsata, majd Szabó Balázs bandájának koncertje következett, végül a Gesztenye Acustic és a Rock Van koncertje zárta a középkori rendezvényt.

Máté Imrénétől, a Simontornyai vár intézményvezetőjétől megtudtuk, hogy bár nehéz pontosan meghatározni mennyien, de bizonyosan többezren fordultak meg a pénteki, szombati rendezvények alatt a Simontornyai várnál. A pénteki Vár a megye programra több mint hétszáz résztvevő és rajtuk kívül sok látogató érkezett, de a szombati programra már azok száma is meghaladta az ezret, akik belépőt váltottak a várba. Természetesen rajtuk kívül is sokan jöttek el nem csak helyből, hanem a környékről, sőt az ország távolabbi pontjairól is – mondta az intézményvezető, aki szerint a két rendezvény erősítette egymást, sokan mindkét nap kilátogattak a simontornyai vár tövébe.

Mint arról írtunk, közel egy évtizede már, hogy a Tolna Vármegye Önkormányzat különböző településeken rendezi meg „Vár a megye” elnevezésű értékfesztiválját. Az idei esztendőben Simontornyát választották a program helyszínéül.