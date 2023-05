Dömötör Andrea, a börtön főápolója, egészségvédelmi megbízottja elmondta, hogy évek óta sikeres program ez a munkatársak körében, amelyet a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) segítségével valósítanak meg. Többféle szűrésre lehetőség nyílik ilyenkor. Az úgynevezett InBody géppel a teljes test összetételéről kaphattak eredményt, orvosi pontossággal. A testzsír százalékot, az izomtömeget és a testvíz értéket adja ki a gép, és ez alapján kalkulál egy tápláltsági állapotot. A vizsgálat végeztével mindenki kap egy eredménylapot, amelyet dietetikus értékel, és mivel az eredmények évről évre összehasonlíthatóak, látható, hogy alakul az adott személy állapota.

Emellett alsó végtagi érszűkület vizsgálatot is végeztek az EFI munkatársai, és a mérési eredménytől függően tanácsadással segítették a bv. intézet munkatársait. Ujjbegyből vett vérből vércukor és húgysav mérésére, illetve ugyancsak ujjbegyből vett vérből prosztata specifikus antigén mérésre is lehetőség nyílt. Továbbá vastagbél szűrésre lehetett jelentkezni, és személyre szabott életvezetési tanácsokkal is segítették a bv-seket.

Dömötör Andrea kiemelte, hogy tájékoztató előadásokkal törekednek arra, hogy minden résztvevő megkapja a szükséges információt a különböző betegségek elkerülése, megelőzése érdekében. A vizsgálatok mellett a program jelentősége, hogy felhívják a figyelmet az egészségtudatos életmód fontosságára, a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás jelentőségére, valamint a káros szenvedélyek mellőzésére. Az egészség megőrzése kihat az életminőségre, amely a munkavégzés szempontjából is rendkívül fontos.

A program népszerűségét jelzi a dolgozók aktivitása, pozitív hozzáállása. Annak köszönhetően, hogy az egészségügyi szűrőnapot minden évben megtartják, a munkatársak nyomon követhetik állapotuk alakulását is – tette hozzá Dömötör Andrea. Mint mondta, régóta együttműködik a Tolna Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet a Bonyhádi Egészségfejlesztési Irodával, nekik köszönhetően valósulhat meg a program.